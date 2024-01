Grêmio tenta manter hegemonia de seis anos no Campeonato Gaúcho

No próximo sábado (20), o Grêmio vai iniciar a temporada de 2024 diante do Caxias fora de casa, através da primeira rodada do Campeonato Gaúcho, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário.

Dessa forma, o Tricolor terá como objetivo principal focar na tentativa de conquistar mais um Estadual, para manter a atual hegemonia de quase seis anos no Rio Grande do Sul e embalar rumo a metas maiores na temporada.

Antes do fim do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deverá fazer sua estreia pela fase de grupos da Libertadores 2024, com datas marcadas para os dias 2 e 4 de abril.

Além da competição continental, o Imortal também vai disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil, que também são as grandes prioridades para os gaúchos nesta atual temporada.

Mesmo que esteja atrás de reforços nesta atual temporada, o Grêmio dos ainda busca um centroavante para o lugar do astro uruguaio Luis Suárez, que se transferiu para o Inter Miami, dos Estados Unidos e reeditará a parceria com Lionel Messi, desde os tempos de Barcelona.

Além disso, o Tricolor também prioriza a chegada de mais um lateral-esquerdo, um meio-campista e mais um outro atacante para fortalecer ainda mais o elenco nesta atual janela de transferências.

Para 2024, o Grêmio oficializou as chegadas do goleiro Marchesín, do volante Dodi e do atacante Soteldo, que são as novas caras para o técnico Renato Portaluppi nesta atual temporada.

Porém, dos reforços contratados, apenas o meio-campista foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na tarde desta terça-feira (16), enquanto o argentino e o venezuelano ainda não foram regularizados.

Para a disputa do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deverá manter a mesma base do último Brasileirão, quando terminou em segundo lugar com 68 pontos e dois a menos que o Palmeiras, que acabou sendo o campeão.

Grêmio deverá ter força máxima para enfrentar o Caxias neste sábado pelo Campeonato Gaúcho

Diante do Caxias, o técnico Renato Portaluppi deverá escalar o Grêmio com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana pela estreia do Campeonato Gaúcho.

Em contrapartida, o Tricolor terá apenas um desfalque e trata-se do volante uruguaio Carballo, que se recupera de uma se recupera de uma cirurgia no pubis e segue sem previsão de retorno aos gramados.