No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, a equipe do Tombense recebeu o Cruzeiro no Estádio Municipal João Lamego Netto, mais conhecido como Ipatingão. Os times se enfrentaram neste domingo (10) às 19h30 na cidade de Ipatinga, Minas Gerais e empataram em um jogo difícil para a Raposa, que chegou a jogar com dois atletas a menos.

Primeiro tempo com expulsão

Aos sete minutos, o Cruzeiro tem com Rafael Elias sua primeira boa chance na partida. O jogador chuta forte no canto, mas por pouco acerta o lado de fora da rede. Zé Ivaldo, da Raposa, recebe cartão amarelo aos 11 e em seguida, o Tombense chega com perigo após cobrança de falta, mas manda pra linha de fundo. Aos 13, Felipinho do Carcará é amarelado por falta mais forte.

Pressionando, Matheus Pereira cria para um lance de perigo, mas o goleiro Felipe Garcia, goleiro da equipe de Ipatinga, afasta o chute aos 21 minutos. Na sequência, a Raposa cria boa chance com Emerson, mas resultou em escanteio. Aos 24, Zé Ivaldo cabeceia no canto, Felipe Garcia busca a bola e faz boa defesa, mandando pra escanteio.

Ainda com muita pressão, o Cruzeiro vai ao ataque novamente aos 28 minutos e manda a bola na trave. Após entrada dura em Rafinha, Zé Ivaldo é expulso aos 33 minutos e deixa o time com um a menos. O Tombense aproveita a vantagem numérica e cria lance com boa chance aos 39, mas Rafael Cabral defende. No final do primeiro tempo, aos 44, o mandante chuta rasteiro e Cabral defende novamente.

Segundo tempo de tensão

Passados alguns minutos do retorno para a segunda etapa, o Tombense tem boa oportunidade com Igor Bahia, mas ele cabeceia e manda para fora aos 16. Kaio Mendes, do Carcará, recebe o amarelo após falta em Marlon aos 25. Com 32 no relógio, Lucas Romero consegue um contra-ataque para a Raposa, decide chutar à distância para tentar um gol de cobertura, mas bate mal na bola e manda para linha de fundo.

Aos 40 minutos, Marlon recebe amarelo por reclamação e em sequência é expulso, deixando o Cruzeiro com 2 jogadores a menos. Nos acréscimos, Denner e Pierre do Carcará são amarelados e a partida termina zero a zero no Ipatingão.

Como o Cruzeiro teve a melhor campanha na fase de grupos da competição, o time irá jogar a segunda partida da semifinal contra o Tombense no Mineirão. A equipe vencedora irá avançar para a final do Mineiro contra vencedor do duelo entre América-MG e Atlético-MG na Arena Independência.