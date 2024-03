O Botafogo inicia nesta quarta-feira (27) a sua tentativa de conquistar o bicampeonato da Taça Rio em duelo contra o Boavista, no Estádio Eucyzão, a partir das 19h30 pelo horário de Brasília.

O auxiliar técnico Fábio Matias segue no comando do alvinegro com oito jogos de invencibilidade até a chegada do novo técnico, mas não entrará em campo com os melhores jogadores possíveis, apesar da escalação de muitos titulares.

Do outro lado, o Boavista tenta manter a boa fase após garantir classificação para o Brasileirão Série D, principal objetivo neste início de temporada. Agora, a equipe de Saquarema sonha com o título para se garantir na Copa do Brasil de 2025.

Este confronto será transmitido ao vivo na TV fechada pelo canal Bandsports e pelo streaming (gratuito) no Canal GOAT.

Botafogo poupará jogadores pensando na Libertadores

O Botafogo priorizará a disputa da fase de grupos da Libertadores e por isso os meias Eduardo e Danilo Barbosa não foram relacionados, além do lateral direito Mateo Ponte. O auxiliar Fábio Matías também descansará o atacante Savarino, que estava com a seleção da Venezuela.

Jeffinho, Luiz Henrique e John se recuperaram totalmente durante a semana e voltaram aos treinos, deixando o departamento médico. No entanto, nenhum deles entrará em campo neste jogo de ida.

Provável escalação: Gatito Fernandez, Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Raí (Kauê); Júnior Santos, Emerson Urso (Yarlen) e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias

Boavista tenta garantir mais um torneio nacional no calendário

Do outro lado, o técnico Filipe Candido não possui dúvidas em sua escalação e repetirá a ,es,a escalação que eliminou a Portuguesa-RJ em dois confrontos na semifinal da Taça Rio.

Após empate por 1-1 no jogo de ida, o Boavista venceu um movimentado jogo de volta por 3-2 jogando em casa para garantir a sua classificação graças ao gol de Abner Vinícius marcado aos 60 minutos do segundo tempo.

Provável escalação: André Luiz; Mateus Ludke, Sheldon, Gabriel Silva, Pablo Maldini e Alyson; Willian Oliveira, Crystopher e Ryan; Jefferson Souza e Matheus Lucas. Técnico: Filipe Candido.

Arbitragem

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistente 1: Thiago Filemon Soares Pinto

Assistente 2: Júlio César de Souza Gaudêncio

4º Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

AVAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza