Abel pede casa cheia para partida contra Goiás e avisa: "Torcedor vai ver um time com alma"

Foto: Divulgação / Fluminense FC

O Fluminense tem um jogo decisivo pela frente: enfrentará o Goiás, na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, às 21h45, no Maracanã.

O técnico Abel Braga, assim que chegou no clube, avisou que daria uma nova cara ao time. Nesta segunda-feira (17), o treinador concedeu entrevista coletiva no CT Pedro Antonio e, mais uma vez, prometeu mandar a campo um time com "alma".

Para o treinador, ver o Maracanã cheio será fundamental para a equipe. Por isso, Abel convocou a torcida: "O que nós queremos é chegar no Maracanã e se possível o público ser de 30 mil pessoas. Seria muito legal. É um pedido muito pequeno. Houve muita mudança, o torcedor sabe que vai para o jogo com um time com alma, vibrante. O jogo começa com uma situação adversa, será fundamental ver o Maracanã como nós vimos contra o Liverpool."

Muitas vezes citada por Abel, a palavra 'alma' voltou a aparecer nas declarações do treinador: "Lógico que vamos tentar ter uma atuação igual, mas isso não posso prometer. O que posso prometer é alma, entrega, vibração, atitude. Isso não vai faltar. O Fluminense vai entrar vibrando em todas as jogadas. Estou confiante, nossa equipe tem uma entrega, um espírito de sacrifício muito grande. Por isso, para nós, sair do ônibus e ver uma multidão, como contra o Liverpool, será importante. Vamos tentar fazer nosso jogo, marcar bem, marcar alto, pressionar sempre o homem da bola e buscar sempre a vitória. Por isso queremos o torcedor do nosso lado. O torcedor sabe que vai ver uma equipe vibrante".

Abel não confirmou qual será a equipe que mandará para campo, mas minimizou o desfalque e exaltou o time. "Não tem problema. O grande problema na vida é só a morte. Nós trabalhamos e vivemos em cima de um grupo. Tivemos vários jogos sem o Scarpa, alguns jogos sem o Douglas, outros sem o Lucas, nós não vivemos esse ciclo de preocupação", declarou.

Henrique Dourado, com estiramento grau 1 na coxa direita, é um dos desfalques confirmados para a partida. Entretanto, Richarlison, que ficou de fora do jogo de ida por edema na coxa direita, deve voltar a equipe titular nesta quarta.

"O Richarlison é um jogador decisivo, é um jogador que arrasta o zagueiro, dribla, chuta. Ele treinou hoje, mas em separado. Amanhã é um treino mais parecido com o jogo. Vamos ver como ele vai se comportar. Hoje ele fez parte técnica, física, disse que quer jogar, está preparado. É um jogador fundamental. Com ele tenho uma presença maior na área. Vamos pensar como vai ser, ele pode jogar aberto ou enfiado. É fundamental para nós que ele esteja pronto. Ele quer jogo, vamos avaliar se ele poderá jogar", afirmou o técnico.

Confira na íntegra a coletiva de Abel Braga:

- Arbitragem

"Jogo passado foi muito injusto, porque mesmo com tanto tempo com 10 jogadores, foi uma equipe que recebeu um critério diferente da arbitragem nos cartões. Nós poucos conseguimos chegar ao ataque porque o time deles sempre parava a jogada. O árbitro infelizmente foi conivente. O Aylon já falou o que precisava dele. Eu não quero falar mais".

- Desfalques

"A ausência do Cavalieri não tira meu sono. Não tem o que avaliar. Ganhamos até título com o Julio Cesar. Não tenho reserva. Tenho dois titulares. É a mesma coisa com o Wendel no meio campo. Nosso meio campo tem Orejuela, Douglas e Sornoza, mas quem tem jogado é o Wendel. São quatro titulares. Quem estiver bem vai jogar. Teve momentos que o Renato foi bem na direita, quando o Lucas não pode jogar. Isso tudo é bom. Nogueira vinha bem, teve uma falha mas depois jogou, fez gol, se recuperou."

- Semifinal do Carioca

"Jogo vai ser sábado, vamos ver o que a gente tem de melhor e colocar para jogar. O Vasco cresceu, melhorou. Vi só o segundo tempo. No primeiro, vi o da Ponte Preta, estava melhor. Na hora é melhor não ver para não embaralhar. Assistimos o Goiás. Sabemos que a equipe está preparada".

- Previsão de volta de Gustavo Scarpa

"Ele não foi ao campo ainda. Quem sabe melhor isso é o médico. Não sei te falar. É muito difícil. Queremos fazer uma pequena pré temporada que ainda não foi possível. Ele não vai voltar igual, muito tempo parado, precisa de preparação. Não posso dar um tempo certo".

- Retorno de Robert após empréstimo

"Não sei. A semana é decisiva, não adianta eu me preocupar com isso agora. O William também se apresentou hoje. Temos várias competições. Estamos com um número bom de jogadores. Provavelmente quinta vamos ter um jogo-treino curto, é uma maneira de avaliar mais jogadores. Primeiro eu penso no Goiás, depois eu penso nessas coisas".

- Projeto Flu-Samorin

"Sempre ressaltei minha alegria e felicidade de estar aqui. Hoje eu estou muito mais feliz do que estava na terça-feira, na quarta-feira. Na quinta-feira me foi apresentado o projeto do Flu na Europa, o Samorin. É sensacional. É perto de Viena, Bratislava. O Fluminense esse ano não brigou, ano passado subiu de divisão. É fantástico".

"O projeto é tão fantástico que no ano que vem podemos ver o Fluminense jogando a Liga Europa contra um Ajax, uma equipe que saia da Liga dos Campeões na fase de grupos. O projeto começou para fazer um ser humano melhor para ser um jogador melhor. O Nogueira, o Marquinhos Calazans, o Luiz Fernando, eles falam inglês fluentemente".

"Eu sabia o que era, mas não conhecia tudo. É inédito no mundo, principalmente na América do Sul. O jogador sai daqui, volta um ser humano melhor e com certeza um melhor jogador. É a primeira vez que eu nesses anos todos no futebol, sento numa cadeira e me mostram um projeto real, sem história. É o aprendizado de outra cultura, jogador volta melhor. Fiquei maravilhado com isso".