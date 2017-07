Jogo Vasco x Atlético-PR AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde torcedor! Acompanhe o jogo Vasco da Gama x Atlético Paranaense ao vivo hoje, aqui na hora da partida na VAVEL Brasil.

Arbitragem: O árbitro desta partida será Claudio Francisco Lima E Silva (SE), que terá como auxiliares Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO).

Provável escalação do Atlético-PR: Weverton; Sidcley, Wanderson, Paulo André, Cascardo; Mateus Rossedo, Estaban Pavez; Lucho González, Nikão, Lucas Fernandes; Ribamar

Provável escalação do Vasco: Martín Silva; Ramon, Jomar, Rafael Marques e Gilberto; Bruno Paulista, Jean; Paulinho, Mateus Vital, Guilherme Costa; Paulo Vitor

Atlético-PR: Quem está fora: O lateral-direito Jonathan, machucado, é o único desfalque. Vale lembrar que o volante Otávio, em negociação com o Bordeaux-FRA, não deve mais jogar pelo clube. Pendurados: Paulo André, Bruno Guimarães, Deivid e Nikão.

Vasco: Quem está fora: Paulão, Kelvin e Marcelo Mattos estão no departamento médico. Wagner e Breno estão em fase final do processo de recondicionamento físico. Pendurados: Martín Silva, Rafael Marques e Jomar.

Já o Furacão, 17º com 17 pontos, espera sair da zona de rebaixamento. Como a equipe cruz-maltina perdeu seis mandos de campo após as confusões no clássico com o Flamengo, a partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Vasco volta a campo nesta segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Atlético-PR. Em oitavo lugar com 23 pontos, o time carioca tem chance de retornar ao G-6 em caso de vitória.