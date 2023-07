Red Bull quebra recorde na F1 e se torna a primeira equipe na história a conquistar 12 vitórias consecutivas na categoria

A Red Bull Racing escreveu um novo capítulo na história da Fórmula 1 ao conquistar sua décima segunda vitória consecutiva no GP da Hungria, realizado no último domingo (23). Com o mais um brilhante desempenho de Max Verstappen ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, a equipe austríaca superou a antiga marca sustentada pela lendária McLaren, tornando-se a primeira a alcançar essa impressionante sequência de triunfos.

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️



Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

O time tem sido verdadeiramente avassalador no campeonato de 2023, demonstrando domínio absoluto desde a primeira corrida do ano. Em todas as oportunidades, incluindo a corrida Sprint no Azerbaijão, a Red Bull subiu ao degrau mais alto do pódio. Com nove vitórias conquistadas pelo talentoso piloto holandês Max Verstappen e outras duas pelo mexicano Sergio Perez, o desempenho da equipe tem sido simplesmente impecável.

O Grande Prêmio da Hungria foi palco de uma batalha acirrada, com Max Verstappen largando da segunda colocação, atrás de Lewis Hamilton, que conquistou a pole-position. No entanto, Verstappen não perdeu tempo e, antes da primeira curva, já havia assumido a liderança da corrida, posição que manteve com maestria durante todo o restante do percurso.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Com mais essa vitória de Verstappen, a Red Bull Racing alcança um marco histórico ao se tornar a primeira equipe a registrar 12 vitórias consecutivas, que inclui as 11 conquistas desta temporada, somadas à última vitória da temporada anterior, em 2022. Anteriormente, a McLaren ostentava esse recorde, conquistado durante o campeonato dominante de 1988.

O chefe da equipe, Christian Horner, não escondeu sua satisfação com o desempenho espetacular da Red Bull Racing em 2023. Em entrevista após a corrida na Hungria, Horner ressaltou o trabalho árduo e a dedicação de toda a equipe, que tem se empenhado em aprimorar o carro e garantir que os pilotos tenham o melhor suporte possível.