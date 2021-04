Rublev vence 21ª seguida em nível ATP 500; Shapovalov e Khachanov superam estreia em Dubai

Após quatro derrotas seguidas no confronto direto, o #12 Denis Shapovalov conseguiu vitória contundente sobre o #39 Jan-Lennard Struff na segunda rodada do ATP 500 de Dubai. O cabeça de chave 3, que esteve de folga na primeira fase, anotou 6/1 e 6/3, em apenas 1h08, nesta terça-feira (16).

No total, este foi o sexto encontro entre os dois, e a segunda vitória de Shapovalov. O canadense não deu muita chances para o alemão dessa vez. Ele só enfrentou dois break points em todo o jogo, ambos no primeiro game, e teve apenas seis erros não-forçados (sendo três duplas faltas), enquanto somou mais de 20 winners.

Shapovalov enfrenta nas oitavas de final do Dubai Tennis Championships o #35 Hubert Hurkacz, que vem de vitória sobre o #49 Richard Gasquet.

Campeão dos últimos quatro ATP 500 que disputou, o #8 Andrey Rublev garantiu a 21ª primeira vitória em torneios desta categoria - ele é o segundo com a maior sequência na história, atrás apenas de Roger Federer (28 triunfos entre 2014 e 16). Ele bateu na segunda rodada em Dubai o #87 Emil Ruusuvuori com duplo 6/4, em 1h17.

