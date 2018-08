Análisis Manchester United 2018/19: Mou, al asalto de la Premier.

Ready, steady... Go. La Premier League ya ha llegado, el 9 de agosto los mejores equipos de Inglaterra comenzarán su camino hacia uno de los títulos más prestigiosos y complicados de conseguir de todo el panorama futbolístico mundial.

Sin lugar a dudas, uno de los equipos más laureados de las islas británicas, es el todopoderoso Manchester United, que cada año genera una expectativa enorme en torno a sus plantillas, debido a que es uno de los equipos que tiene como obligación anual llegar a final de temporada con opciones de alzarse con el campeonato inglés.

La suerte no está acompañando a los Diablos Rojos en este último lustro, en el cual no han levantado el trofeo de liga en ninguna ocasión desde que lo hicieran en 2013 de la mano de Sir Alex Ferguson, en un curso en el que se aferraron al primer puesto de la tabla en la jornada 13 y no lo soltaron hasta la jornada final.

Desde entonces, el club ha realizado campañas en las que no ha terminado de consolidar un bloque, provocando la salida del mítico entrenador británica Alex Ferguson, realizándose un baile en el banquillo por el que han rotado técnicos como Louis Van Gaal o José Mourinho en la actualidad, sin que ninguno obtenga esa ansiada estabilidad que se busca en la parte roja de la ciudad de Manchester, que han visto como sus rivales los Citizens han ganado títulos y confeccionado una idea de estilo deportivo más clarividente que ellos.

Pero con la llegada del entrenador portugués, se ha decidido desde la entidad Red Devil hacer una apuesta por él, en vistas a crear un proyecto de futuro y dejar que el luso desarrolle sus ideas a largo plazo dentro del club.

En esta pretemporada, Mourinho ha salido en rueda de prensa lanzando dardos a la Dirección Deportiva del Manchester United por la ausencia de fichajes que el propio míster reclamó y que no se ha visto correspondido, todo ello pese a haber realizado hasta la fecha 3 contrataciones: Fred para el medio campo, Diogo Dalot para el lateral izquierdo y veteranía en la portería con Lee Grant.

Este año, afrontan la temporada 2018-2019 con una ilusión desbordante debido a que se espera el asentamiento definitivo de uno de los jugadores llamados a liderar al equipo a la consecución del título, el chileno Alexis Sánchez, quien llegó el pasado mercado invernal y no convenció a la grada de Old Trafford.

El reto del que fuera entrenador de Real Madrid, Chelsea y Oporto, será hacer encajar todas las piezas de un puzzle en el que todas quieren sobresalir y en el que hay una urgencia imperante de dotación de identidad clara en el estilo de juego.

Para este desafío, la plantilla cuenta con unos activos que están expectantes de las posibles salidas o incorporaciones que puedan darse hasta el cierre del mercado el próximo 9 de agosto, pero que con los hombres disponibles actualmente, esperan dar un salto cualitativo y cuantitativo en una competición doméstica que se antoja vibrante.

Con estos ingredientes, desde VAVEL, presentamos un análisis exhaustivo de lo que puede aportar cada miembro de la plantilla Red Devil en este asalto a la Premier League 2018-2019:

PORTEROS

De Gea será titular. Fuente: Getty Images

DAVID DE GEA

Tras un Mundial envuelto en polémica por su rendimiento, el guardameta madrileño vuelve a la portería donde más cómodo se siente, ante la afición que le arropa en cada jornada por sus grandes estiradas salvadoras que tantas alegrías le llevan dando al Manchester United en los últimos años. David deberá demostrar que este verano no le ha afectado en lo anímico y que sigue siendo ese felino bajo los palos, y que puede seguir regalando victorias a los Diablos Rojos esta temporada, tal y como lleva haciendo en las últimas temporadas donde ha sido elegido mejor portero de la liga en varias ocasiones. Se presenta una ocasión para reivindicarse para el español, buscando el que fuera su objetivo cuando desembarcó en Inglaterra, ganar títulos vestido de rojo y convertirse en un baluarte para la última línea del United. Necesitará verse acompañado de un buen eje defensivo, principal problema que ha sufrido en la faceta colectiva, pero que le ha dado la posibilidad de realizar numerosas intervenciones que le han puesto en la élite de porteros europeos. Preferirá menos trabajo y más victorias, si no quieren en Manchester que se empiece a pensar en buscar un destino con más posibilidades de ganar trofeos.

Romero será suplente de quedarse en Manchester. Fuente: Getty Images

SERGIO ROMERO

"Chiquito" también viene de un verano en Rusia donde se vio relegado a un más que claro rol de tercer arquero, debido a que los dos compañeros de posición jugaron a lo largo del torneo, dejando en evidencia al que había sido titular en las anteriores competiciones con la albiceleste. Este curso, seguirá viviendo a la sombra del internacional español, esperando aportar en los torneos de eliminatorias, reduciendo su influencia en liga a priori a la expectación por si hubiese contratiempos en forma de lesiones. Para mayor desgracia para el argentino, el club realizó la contratación del que fuera portero del Stoke City, Lee Grant, y cuenta con el joven Joel Pereira como alternativa, de modo que la salida de uno de ellos se postula necesaria.

Lee Grant se incorpora al equipo este año. Fuente: Getty Images

LEE GRANT

Fichado este verano a sus 35 años para aportar experiencia al vestuario del United, fuerza a Romero o a Pereira a buscar posiblemente nuevo destino, siendo el argentino claro candidato por edad y falta de ritmo competitivo. Buscará ser uno de los veteranos del equipo, cumpliendo posiblemente rol de tercer portero o incluso segundo, pero su inactividad en el pasado curso (jugó 5 partidos encajando 9 goles), hace indicar que será tutor de Pereira en su madurez, o mentor de jóvenes si se queda Romero, con quien pelearía por ser el recambio de De Gea. Firmó por dos años y finalizará contrato a los 37 años, en el ocaso de su carrera.

Pereira es el futuro del United. Fuente: Getty Images

JOEL PEREIRA

Renovado hasta 2021 por los Diablos Rojos, Mourinho cuenta con su compatriota para la portería de Old Trafford, habiendo demostrado su confianza en el arquero de 22 años en reiteradas ocasiones. El año pasado jugó 4 partidos con el primer equipo y 2 con el filial Sub-23, y se espera que esta temporada de el salto como primera opción tras De Gea, debido a la posible salida de Romero y la falta de ritmo competitivo de un veterano Lee Grant. Si no saliera el portero sudamericano, podría salir cedido en vistas a ganar minutos en otro equipo.

DEFENSAS

Lindelof quiere consolidarse este curso. Fuente: Getty Images

VICTOR LINDELOF

El sueco no cumplió con las expectativas generadas el año pasado en torno a su fichaje y, tras comenzar siendo titular en la SuperCopa de Europa contra el Real Madrid, fue desapareciendo de los onces de José Mourinho viéndose relegado a un segundo plano dentro de los planes del técnico en el eje de la zaga. Quizá, con el aumento de sus oportunidades podría consolidarse, pero su falta de contundencia en los minutos que tuvo no parecen ser un buen argumento para depositar confianza en el joven central que destacara en el Benfica. Pese a todo, la cuantía de su fichaje fue abultada y las esperanzas en que adquiera galones son altas, de modo que la paciencia con el debe ser importante porque su salida con el balón jugado invita al optimismo. Elegante y fino en la conducción, necesita mayor agresividad en el marcaje para adaptarse a la física competición inglesa, donde nadie regala nada. Le pidió Mourinho y se espera que esta temporada haya terminado su periodo de adaptación y comience a justificar los 35 millones que se pagaron por él.

Bailly será de los capitanes. Fuente: Getty images

ERIC BAILLY

Su puesto parecida amenazado con los rumores de que el United quería a un central de nivel, pero el propio club quiso mostrarle a costamarfileño su confianza en él, indicándole que contaban con sus servicios de cara a esta campaña. Tras un curso en el que estuvo bastante tiempo fuera por lesión, necesita afianzarse en el centro de la defensa para justificar, al igual que Lindelof, la cantidad pagada por sus servicios. Rápido y duro en la marca, peca en ocasiones de fallos de falta de concentración o de mala colocación, que terminan de convertirle, al menos de momento, en un central con aspectos a mejorar de su juego. En su primera temporada dejó muestras de lo que es capaz, y en esta segunda se esperaba su eclosión pero no se ha producido. Sus 24 años le avalan, pero debe de mejorar en el aspecto táctico para aportar garantías a una defensa que necesita precisamente de eso para poder convertirse en lo que José Mourinho tiene pensado para conquistar la Premier League.

Jones deberá afianzarse en su puesto.Fuente: Getty images

PHIL JONES

El corpulento central inglés de 26 años no parece ser un defensa de garantías para un equipo que aspire a todos los títulos cada temporada, debido a que tiene carencias en cuanto a velocidad, que hacen que su utilidad en la Premier League, caracterizada por el alto ritmo de los encuentros, se vea mermada. En la única final disputada por el Manchester United la pasada campaña, dejó el fallo decisivo que desembocó en el gol del Chelsea que hizo que los Diablos Rojos no lograran ningún trofeo. Pese a estas desdichas, es el clásico jugador del gusto del entrenador portugués, que acostumbra a dar crédito a defensas aguerridos y físicos por encima de los técnicos o rápidos. Esta temporada, partirá como suplente, jugando los torneos de eliminatoria y dando descanso a los titulares, confiando en quitarse la fama de torpe y patoso que le acompaña, para relucir su imponente planta y capacidad de lucha. Con todo, fue llamado por Southgate para Rusia 2018.

Rojo está pendiente de su futuro. Fuente: Getty Images

MARCOS ROJO

Renovado hasta 2021, podría salir hasta última hora del club para hacer hueco a Maguire en la zona de centrales, debido a que pese a esta renovación, nunca ha contado con un gran apoyo por parte de la grada debido a su irregularidad y fallos de desconexión mental que no le convierten en una garantía en el eje de la defensa. Rápido y feroz, su ímpetu muchas veces se ve desmejorado por los errores de bulto que acostumbra a cometer. Tuvo su momento álgido este verano al clasificar a Argentina para los octavos de final del Mundial, que de poco serviría puesto que serían eliminados en dicha ronda. Su importancia se vio reducida el año pasado a 9 partidos de liga en los que sumó apenas 642 minutos en total. A sus 28 años, aún tiene cartel como para acabar en un club medianamente importante o recuperar el nivel que ha mostrado intermitentemente y convencer a la directiva de que puede ser miembro del Manchester United.

Tuanzebe debe coger experiencia para ser importante.Fuente: Getty Images

AXEL TUANZEBE

Todo un líder en categorías inferiores de los Red Devils, el central que puede jugar en el lateral, cuenta con la confianza de Mourinho a sus escasos 20 años, pero no se descarta que salga cedido para foguearse y contar con oportunidades, debido a que no acumula demasiados partidos oficiales en los últimos años, requisito imprescindible para cualquier jugador profesional, y más si pretendes jugar en la Premier League. De todas formas, cuando el actual entrenador del United pone sus ojos en un jugador, suele apostar incondicionalmente por él, y este es uno de sus hombres de confianza de cara al futuro, de modo que no sorprendería verle acumulando minutos esta temporada.

Smalling asumirá galones para hacer grande al equipo. Fuente: Getty Images

CHRIS SMALLING

45 partidos ha jugado el central británico que no le sirvieron para acudir a la cita mundialista, acumulando 4 tantos. En cambio, su compañero Phil Jones sí que formó parte del equipo nacional, incluso habiendo realizado ambos una campaña bastante pobre en el apartado defensivo que es donde se espera que den el do de pecho. Una vez más, distó de parecerse a aquel central que amenazaba con comerse el mundo antes de su maldita lesión que le ha alejado del rendimiento que demostró como zaguero potente por arriba y duro en el marcaje. Su metamorfosis le ha convertido en un defensa más, con lagunas mentales que han costado al United una inestabilidad que ha pagado el arquero David De Gea que se ha visto obligado a enmendar errores de bulto de Smalling en numerosas ocasiones. Esta temporada, se seguirá esperando a la mejor versión del central que maravilló a Europa y que apuntaba a líder Red Devil de la década en la parcela defensiva.

Darmián abandonará el club si la situación no mejora. Fuente: Getty Images

MATTEO DARMIAN

Para cuando este artículo se publique, no se sabrá si el jugador italiano continúa siendo jugador del equipo inglés, debido a que ha estado todo el mercado de fichajes vinculado a diferentes equipos (el Nápoles ha mostrado su interés de manera pública), debido que no ha cumplido las expectativas que se pusieron con su llegada en 2015 procedente del Torino. Su falta de contundencia no han agradado a casi nadie, y los 8 partidos del pasado curso tampoco fueron un trampolín para Matteo, que buscará volver al nivel mostrado en Italia, ya sea con un cambio de liga y vuelta a su país, o con mucho trabajo por revertir la situación en Old Trafford.

El lateral de Manchester tiene dueño para años. Fuente: Getty images

DIOGO DALOT

Prometedora perla portuguesa la que se llevó el United en el mercado de fichajes, demostrando que apuestan por el futuro con claridad, debido a que pagó 22 millones de euros por un lateral con un amplísimo recorrido en la banda, pero que acumula 8 partidos como jugador del primer equipo del Oporto. Destacado en todas las categorías inferiores del equipo de Do Dragao, se ha ganado sitio constantemente con categorías de mayor edad que la suya, de modo que cuenta con madurez para quemar etapas rápido, lo que puede servirle para luchar cuanto antes por un posible puesto en el once titular en partidos claves. Con 19 años, se presenta como un proyecto de estrella que el Manchester ha querido atar para asegurar la posición de lateral (puede ocupar ambas bandas), debido a que tiene detalles de "crack" y se espera que con la exigencia de "Mou" aprenda conceptos tácticos necesario por su juventud y rigor defensivo para ser más completo.

Shaw vive expectante sobre su papel dentro del club. Fuente: Getty Images 6

LUKE SHAW

El que fuera uno de los laterales izquierdos con mayor proyección del fútbol inglés durante sus primeros años en el Southampton, ha visto estancada su meteórica progresión, pero su edad es un argumento para creer aún en su recuperación de nivel. Tras una vuelta de una lesión larga en septiembre de 2015 que afectó a tibia y peroné, su regreso se vio eclipsado por la falta de forma que se le achaca hasta el día de hoy. Acusado de exceso de peso, se le llegó a ver lento de movimientos y Mourinho le torturó durante la temporada pasada, llegando a dejarle fuera de multitud de convocatorias. Pero el inglés no ha dicho su última palabra y, a sus 23 años, ha hecho en verano trabajo físico que se le ve a simple vista, bajando su peso y poniéndose a punto para confirmar las fugaces buenas sensaciones que dio a finales de año, llegando a hacer que desde el club se planteasen su renovación. Mourinho apostará por él, y motivación no le falta a un carrilero que parece estar ante una temporada clave en su carrera. Luchará con Ashley Young.

Valencia será de los veteranos de la plantilla. Fuente: Getty Images

ANTONIO VALENCIA

El flamante nuevo capitán de los Red Devils se encuentra, a sus 32 años, en uno de los mejores momentos de su carrera. Recién nombrado sucesor de Carrick como capitán, el reconvertido lateral derecho se ha asentado como un fijo en el carril, dotado a su equipo de profundidad en ataque y garantías en defensa. Su sacrificio en defensa, acompañado de su potente físico, no merman sus capacidades en la faceta del juego donde más destaca que es la ofensiva. En ataque es un puñal, habitual extremo en sus orígenes, Mou le ha aclimatado en su función de lateral, pero le da libertad para correr la banda y demostrar sus capacidades atléticas, así como para apurar línea de fondo y servir numerosos centros. Ya es considerado como uno de los mejores laterales diestros del campeonato, y este año se espera de él que aumente sus prestaciones en la derecha y ejerza de líder del vestuario para que vayan decididos a por la Premier League.

Young realizó un gran Mundial. Fuente: Getty Images

ASHLEY YOUNG

Cumplirá 7 años en el club el futbolista de 33 años que ha tenido que saber reinventarse para tener hueco entre el elenco de estrellas fichadas por el club, viéndose reconducido a lateral izquierdo, actuando más bien como carrilero por su evidente vocación ofensiva. Tras realizar un Mundial como titular como la selección inglesa, semifinalista en el torneo, se ha confirmado como un arma en el ataque nada desdeñable, gracias a su velocidad punta de la que se sirve para sortear rivales y desdoblar a los interiores y extremos del equipo. La pasada campaña disputó 30 partidos de liga y repartió 4 asistencias. Está expectante ante los posibles cambios en la plantilla que se puedan dar pero, lo normal sería que tuviera un rol de jugador habitual salvo que llegase un refuerzo en su demarcación. Con su edad, está ante sus posibles últimos coletazos en su carrera pero, como ha demostrado este verano, aún tiene galopadas en la banda zurda que ofrecer a los Diablos Rojos.

CENTROCAMPISTAS

Pogba es nuevo Campeón del Mundo. Fuente: Getty Images

PAUL POGBA

Recién coronado Campeón del Mundo, ha cuajado al mismo tiempo un gran torneo, gracias sin lugar al cambio de mentalidad en su propio fútbol, pasando de jugar el equipo para que Pogba realice su juego, a un Pogba que juega para el colectivo. Cuando se deja de florituras y gestos técnicos innecesarios, se convierte en un jugador que domina su zona, con una protección de balón exquisita y una capacidad para distribuir el balón muy acorde a sus condiciones técnicas. Tras un año convulso para el francés, que fue apartado de la titularidad por Mourinho y no terminó de cuajar entre la afición, ha tenido un verano en el que se especuló con su vuelta a la Juventus para formar un equipo fuerte junto a Cristiano Ronaldo, pero el mediocentro galo tratará de ofrecer su mejor versión esta temporada y terminar de confirmar su condición de estrella de la Premier que, hasta la fecha, no se ha merecido. Estará mejor acompañado con la llegada del brasileño Fred en la zona de creación.

Matic es dueño de la medular. Fuente: Getty Images

NEMANJA MATIC

El pivote serbio se convirtió en indispensable para el técnico portugués en su primera temporada en Old Trafford, demostrando que a sus 3 años aún tiene criterio en el pase, físico imponente en la medular y capacidad de organización. Sus funciones destructivas fueron esenciales para los defensivos planteamientos de José Mourinho, y esta temporada contará de nuevo con la confianza del míster para tratar de otorgar un equilibrio que se le antoja necesario a los Red Devils. Siendo de lo poco notable del United el año pasado, le falto quizá algo más de liderazgo sobre el grueso de la plantilla, ese carácter ganador del que adolece el equipo de Manchester y que el ex del Chelsea demostró vistiendo de Bleu. Con un año de rodaje, deberá convertirse en el ancla y timón de la medular, dejando a sus interiores (posiblemente Pogba y Fred) que distribuyan a los hombres de ataque. Esencial para cualquier esquema, debe imponer su jerarquía para que haya buena conexión entre interiores y la defensa para que los ataques tengan algún sentido.

Ander quiere minutos este año. Fuente: Getty Images

ANDER HERRERA

No ha terminado de consolidarse en el medio campo del equipo el vasco, quien ha sido relacionado con Athletic y Atletico de Madrid pero que seguirá contando con minutos para tratar de ser un habitual en los onces de Mou. Tan solo fue titular en 13 partidos de liga el curso pasado, alternando partidos buenos en los que parecía recuperar las sensaciones de aquel jugador que maravilló en el Zaragoza o Athletic, con otros partidos en los que su participación era testimonial y desparecía del encuentro, contagiándose de la falta de ambición de la tónica general del equipo en ocasiones. Sus cualidades de centrocampista son claras: enorme calidad y criterio para la distribución, sin llegar a ser un box-to-box, es capaz de recuperar y dar un pase profundo para realizar transiciones rápidas. Al mismo tiempo es capaz de ejercer jugar entre líneas y filtrar pases pero sin ser tampoco destacado por su último pase, que también lo tiene. Si no sale, es el único jugador capaz de poner orden al ataque posicional de un equipo que no comulga con su estilo de juego, prefiriendo prescindir del balón.

Lingard viene de quedar cuarto en el Mundial. Fuente: Getty Images

JESSE LINGARD

Otro que viene de quedar cuarto con los Pross en Rusia 2018, el británico ha vivido un año rozando el sobresaliente en lo personal, haciéndose un hueco en club y selección, caracterizándose por su versatilidad y calidad allá donde juegue. Finalmente asentado en la zona de tres cuartos jugando por el centro, en el United le obligarán a caer más a banda, pero su demostración de buen golpeo de balón le permitirá tener licencia para buscar el centro del perímetro del área para amenazar en esa zona. Atesora también un gran último pase y un regate en corto eléctrico, sin llegar a destacar por su velocidad. Esta temporada deberá dar un paso adelante si quiere convertirse en vital para un club como el Manchester United y ganarse el puesto de innegociable. La llegada de Fred podría suponer una amenaza a sus minutos, pero cuenta con la bendición del técnico luso que le considera un arma esencial en sus esquemas gracias al trabajo táctico que aporta también a los esquemas del míster, en los que la defensa y el sacrificio son cruciales, y son rasgos en los que Jesse va sobrado.

Fellaini consiguió el bronce en Rusia. Fuente: Getty Images

MARROUANE FELLAINI

El mediocentro defensivo belga renovó hasta 2020 con el equipo, y viene de jugar bastantes minutos en el Mundial, siempre cumpliendo el mismo rol que el empleado por su técnico con el futbolista que llegase procedente del Everton en 2014. Sus labores de desatascador de partidos seguirán siendo un habitual en los partidos del equipo inglés, siendo un jugador muy típico de los equipos de Mourinho, destacando por ser aguerrido, batallador, dominador del juego aéreo y con físico imponente. El año pasado ya fue criticado el entrenador portugués por abusar del balonazo arriba para que el belga diese continuidad a la jugada. Limitado en lo que a calidad técnica se refiere, cuenta con 194 centímetros que le sirven para ganar duelos por arriba que dan segundas opciones a su equipo y unas labores de destructor de juego que ensucian el fútbol pero que son a la vez necesarias en el plano táctico. Llegado a la treintena, podría ser de sus últimas campañas en Manchester.

Fred querrá resarcirse del mal papel de Brasil este verano. Fuente: Getty Images

FREDERICO RODRIGUES SANTOS "FRED"

A sus 25 años, por fín se decide a dar el salto a un equipo puntero el centrocampista ex del Shaktar que recala en un equipo que está necesitado de sus servicios para cambiar el rumbo táctico que les está llevando a no cumplir con las expectativas que se le exigen a un equipo de la entidad del Manchester United. Se trata de un distribuidor nato, un jugador capaz de realizar transiciones rápidas y organizar contragolpes que pasen por sus botas la mayoría de los mismos. Dotado de una conducción exquisita, tiene habilidad para sortear rivales pero sin excederse, siendo un especialista dando pases de 20 metros o abriendo balones a banda. Seguramente su adaptación a la Premier sea rápida puesto que los espacios pueden beneficiar a su estilo directo pero controlado, haciendo que sus virtudes en ataque posicional se vean más reforzadas que las del resto de un equipo acostumbrado a no tener fluidez en el centro. De su sociedad con Pogba puede salir un medio del campo dinámico y bonito de ver para el espectador, siendo ambos al mismo tiempo amenazas desde fuera, añadiendo repertorio al ya potente ataque Devil.

El español pide minutos. Fuente: Getty Images

JUAN MATA

El asturiano viene de jugar 28 partidos de liga en los que 23 de ellos ha salido desde el inicio, acumulando 1900 minutos en los que ha conseguido 5 asistencias y 3 goles, ejerciendo de aquello a lo que Mou le ha destinado en cada ocasión, mezclando la banda y la mediapunta. Su fútbol ha ido perdiendo fuerza desde que llegara a la Premier en 2011, donde realizó una primera campaña en el Chelsea repartiendo 13 asistencias y en la segunda pareció adaptarse bien a la liga, alcanzando de nuevo el mismo número de pases de gol y llegando a los 11 tantos. Con Mourinho, su juego combinativo se ve mermado en detrimento de un sacrificio defensivo que no le permite demostrar su calidad, su llegada al área, debido a que juega más alejado de la zona de peligro y las asociaciones no so el primer plan de ataque de los Diablos Rojos. De nuevo, tratará de pelear por convencer al técnico luso, pero la llegada de Fred y el interés en Kroos o Milinkovic-Savic, no hacen presagiar un buen año para el futbolista nombrado Jugador Más Solidario de la pasada temporada en Inglaterra. Necesita un cambio de aires.

El futuro de Manchester tiene nombre y apellidos. Fuente: Getty Images

SCOTT MCTOMINAY

El escocés es el ojito derecho de José Mourinho y, a sus 21 años, se ganó sorprendentemente la titularidad en los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Sevilla. Habiendo disputado 13 partidos en liga, el curso pasado fue empleado para tratar de equilibrar el centro del campo, jugando junto a Matic, blindando así la zona central del ataque del rival. Su inteligencia táctica sobresale por encima de la del resto, su colocación sobre el césped le permite estar siempre correctamente posicionado. El protegido de Mou tiene un físico privilegiado que emplea a las mil maravillas para ir al choque de manera hábil y con cabeza, funciones que le ayudan a proteger el esférico cuando lo tiene en su poder. Asusta la progresión que puede llegar a alcanzar este joven mediocampista que aún tiene algunos defectos por pulir pero que presenta unos credenciales que invitan optimismo dentro de la parroquia de los Red Devils. Esta temporada, buscará continuar con su progreso, buscando acumular minutos al máximo nivel, minutos que a buen seguro se los garantizará un técnico al que tiene enamorado por su inteligencia táctica, futbolística y en el pase en corto.

La pretemporada de Andreas ha sido buena. Fuente: Getty Images

ANDREAS PEREIRA

Jugador agresivo y eléctrico al que le encanta encarar a sus rivales, batiéndose en unos contra unos constantes, que bien acaban con intento de regate o con una apertura a un compañero que suelen estar bien medidas por el brasileño, dotado de una gran pierna diestra. En un principio, la idea es que el jugador salga cedido porque su temporada en el Valencia no ha sido todo lo exitosa que esperaban y no ha alcanzado el nivel como para permanecer en la plantilla del United. Pese a esto, su pretemporada ha sido buena y es posible que decidan que se quede este año, para jugar partido de copa o dar descanso a los hombres de arriba. Polivalente ya que puede jugar en ambas bandas, no se trata de un extremo al uso si no más bien de un interior que le gusta dejarse ver por el centro. Destaca su buen golpeo a balón parado, donde ya demostró que puede ser un recurso para el United este verano consiguiendo un gol de falta directa que encandiló al mundo, en la International Champions Cup frente al Liverpool, pese a que finalmente perdieron. Su futuro, en el aire, pero hasta entonces, luchará por quedarse en el equipo del que es canterano.

DELANTEROS

Martial ha vivido un verano revuelto. Fuente: Getty Images

ANTHONY MARTIAL

Con la incertidumbre hasta el día que se publique esta guía, a día de hoy el extremo francés sigue en la plantilla Red Devil pese a las tentativas de equipos como el Tottenham. Su falta de compromiso han hecho que Mourinho haya realizado declaraciones mostrando su disgusto con el jugador, haciendo indicar que no cuenta para él por motivos de profesionalidad, debido a que nació su hijo y no regresó a tiempo para ayudar al equipo con la rapidez que se le requiere a un futbolista de un club tan importante. En caso de no encontrar destino, muy difícil lo tendrá para reconquistar al luso y convencerle de que puede ser provechoso para este curso. Aún cuenta únicamente con 22 años, pero para desarrollar un talento tan grande se debe contar con unas oportunidades que Martial no tiene con un hombre como Alexis Sánchez en el equipo. El habilidoso extremo llegó por una cantidad desorbitada a Manchester y no ha terminado de liderar al equipo, pudiendo jugar solo 18 partidos de titular en toda la pasada campaña y la anterior. Aquel jugador que deleitó a toda Europa en el Mónaco y que parecía ir a comerse el mundo, está viendo estancada su proyección por culpa de la falta de confianza y de relevancia del mismo en el fútbol del United. Aún está a tiempo de demostrar que es un jugador con cualidades técnicas suficientes como para ser una estrella, pero parece que en Old Trafford no lo puede conseguir por la competencia en su posición. Su desborde, velocidad y buen hacer pegado a banda, así como de cara a puerta, hacen del galo un diamante por pulir que necesita sentirse importante.

Alexis buscará ganar la Premier. Fuente: Getty Images

ALEXIS SÁNCHEZ

El jugador chileno se ha cansado de esperar. Necesita que esta sea su temporada, aquella en la que sea capaz de ser la cara visible de un proyecto grande con opciones a todo. Si no es ahora, al atacante llegado en invierno del año pasado se le agotarán los argumentos que le sitúan como uno de los mejores jugadores de la liga. Tras unos primeros meses en los que el cambio de equipo pueden justificar su bajo rendimiento con el Manchester United, esta temporada no existen las excusas para "El Niño Maravilla", que será buque insignia de los pupilos de Mourinho, al que tiene entregado a su fútbol de pasión, lucha y entrega. La garra y tesón son dos elementos fundamentales en el deporte rey y Alexis en eso va sobrado, pero necesita poner cabeza y demostrar esa calidad que le hizo destacar en Londres de la mano de Wenger. Ahora, mejor rodeado que entonces, deberá asociarse en punta con Lukaku para asaltar la Premier, debido a que cuenta con el apoyo de un entrenador que apostará por su juego desequilibrante y le dará total libertad de movimientos por todo el frente del ataque, comenzando en el costado zurdo, donde le gusta trazar diagonales hacia el centro y ver portería con asiduidad. Es su año y no puede fallar, el éxito de los Diablos Rojos depende en grandísima medida del estado de forma en el que esté este curso el sudamericano, que no acudió al Mundial y llegará en plena forma física al 10 de agosto cuando debuten en Premier.

Rashford tiene que consolidarse en la élite. Fuente: Getty Images

MARCUS RASHFORD

La mayor esperanza de la cantera del Manchester United desde hacía años, ha conseguido asentarse en el club a sus 20 años, pero quiere más. Anotó 7 tantos la pasada temporada en Premier League, donde fue únicamente titular en 17 partidos, cantidad insuficiente para una estrella en ciernes como el inglés, que comenzó desde muy joven a destacar. Debido a la competencia en el frente del ataque por la llegada de Alexis y Lukaku, tiene difícil convertirse en indiscutible para Mou, que no ha podido garantizarle nada más que un rol de revolucionador de partidos. Su función este año parece abocada a ser similar a la del anterior, agitando en las segundas partes los partidos atascados, gracias a su endiablada velocidad punta y verticalidad. El debate reside en la duda acerca de cuál es la mejor posición donde juega este talento reconvertido a extremo, pero siendo delantero centro en sus orígenes, posición copada por Lukaku. En esta Premier League 2018-2019, tendrá que exprimir las oportunidades que tenga para postularse como candidato a formar un tridente fijo en el ataque, compuesto por el chileno, el belga y el propio Rashford, que buscará finalizar su metamorfosis a extremo pegado a banda, aprovechando su aceleración, gran zancada en tras salida de un regate y potente uno contra uno. Su frialdad de cara a puerta le ayuda a ser un arma más cuando encara al portero rival. Se espera su consagración definitiva y que no aplace su llegada a la élite.

Lukaku será el hombre gol. Fuente: Getty Images

ROMELU LUKAKU

El tanque belga reúne todos los ingredientes que necesita un delantero centro puro: instinto rematador, potencia en el disparo, tira buenos desmarques, físico privilegiado, cazagoles, punta de velocidad en los metros finales y muchas cualidades más. El ariete belga está llamado a ser la referencia ofensiva de este proyecto, tras los 85 millones que pagaron el verano pasado por sus servicios. En su primera temporada en Old Trafford, alternó momentos buenos como a principio de temporada, con otros malos como la sequía que vivió a mediados de la misma. Se espera de un jugador de sus condiciones, que sea un constante peligro en la punta de lanza del equipo, aprovechándose de su corpulencia para batallar con los centrales rivales y perforando la red en cada mínima ocasión que se le presente. Después de un Mundial en el que dejó partidos con grandes destellos de su calidad, el mundo del fútbol espera sentado a que el killer ex del Everton dé el salto definitivo que le consagre como uno de los mejores nueves del planeta, llevando a los Diablos Rojos a aspirar a lo máximo. En Premier League, debería pelear por el Pichichi de la competición si el United quiere estar a su vez en la disputa del trofeo en mayo.

ENTRENADOR

Mourinho está ante su gran reto. Fuente: Getty Images

JOSÉ MOURINHO

El talismán del conjunto Red Devil, el encargado de hacer olvidar a Sir Alex Ferguson como leyenda del club, no ha terminado de convencer en Old Trafford, debido a que sus planteamientos son demasiado conservadores pese a la gran suma de dinero invertida en reforzar un equipo que debería aspirar año a año a ganar todo si por nombres de jugadores fuera.

Con un perfil defensivo como bien siendo habitual en él, Mourinho ha tratado en su etapa en Manchester de optimizar sus recursos al máximo, ejerciendo un juego mayormente sin balón y de sacrificio donde, jugadores de la talla de Pogba, Alexis Sánchez o Ander Herrera, se han visto perjudicados, mientras que otros como Fellaini o Lingard han visto como su importancia ha sido más relevante de la esperada.

El técnico portugués ha visto como otros equipos han decidido entregarles el balón como anestesia a su estilo de fútbol tal y como se pudo ver en la final de la FA Cup, donde Antonio Conte consiguió que su equipo se adelantara en el marcador, para acto seguido dar un paso atrás y defender a ultranza su zona, obligando a generar ideas y asociaciones a un United que no estaba preparado para hacerlo, viéndosele un equipo plano, sin ideas, falto de creatividad y escaso de combinaciones fluidas que pillen por sorpresa al rival, pese a contar con dos laterales de vocación ofensiva como son Young y Valencia.

Este año estará en el ojo del huracán, la pretemporada ha sido convulsa y los focos se centrarán en la figura del siempre controvertido entrenador portugués, que ha comenzado el curso quejándose públicamente por la falta de compromiso de Martial, de las facilidades del resto de equipos planificando su temporada por la ausencia de mundialistas en sus plantillas pero, por encima de todo, su mayor discrepancia reside con la propia Directiva Devil, a los que les pidió 5 fichajes sin que le llegue nada más que una promesa como Dalot y el centrocampista Fred.

La paciencia empieza a agotarse con Mou, pero su carisma atrae mucho Merchandising para un club con un aura con capacidad comercial también, de modo que puede ser que estén condenados a entenderse, siempre que el técnico ponga sobre la mesa unos planteamientos de equipo ganador.

Y es que en esa mentalidad ganadora reside el problema de los conceptos tácticos de Mourinho, el entrenador sabe mejor que nadie como ganar títulos porque así lo lleva haciendo toda su carrera, pero en Manchester se pide que se juegue con el balón por los futbolistas que hay en una plantilla millonaria, obligada a dominar encuentros y a hacer un fútbol digno de un candidato a ganar la Premier League o la Liga de Campeones.

Con Fred ganan un centrocampista talentoso y sacrificado, muy del estilo Mou, que junto con Matic y Pogba pueden hacer un centro del campo más que digno, acompañados con un receptivo Alexis, que acostumbra a juntarse en a medular para tener influencia, o un Lingard que seguro que tiene una importancia capital en este candidato al título.

Si este curso, los Diablos Rojos no dan un paso al frente en la liga, llegando a final de año con opciones al trofeo, muchas alarmas se encenderán en Old Trafford, y gran parte de sus defensores agacharán la cabeza mientras sus detractores la piden.

De su fútbol, más que de sus títulos dependerá su futuro en la entidad inglesa, anhelante de un estilo vistoso y dominador más que de “unocerismos” que tanto gustan a Mourinho, exigiéndosele una idea clara, concisa, efectiva y vistosa.

POSIBLE ONCE TITULAR