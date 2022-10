Previa Sevilla FC vs Copenhagen: la clasificación no depende de los de Nervión

Jornada muy importante de Champions League en la que la victoria es crucial para creer un poco más siempre y cuando no consiga puntuar el Borussia Dortmund. La situación está muy complicada para el conjunto hispalense ya que tiene que sumar los seis puntos posibles que quedan en juego y que el conjunto alemán no consiga ninguno. Mañana, el rival es el Copenhagen, la próxima semana se complica más, el Manchester City.

Situación de ambos conjuntos

El Sevilla FC viene de caer derrotado en el Bernabéu por 3-1 ante el líder de LaLiga. A pesar del empate de Lamela, en tan solo dos minutos el conjunto madrileño sentenció el encuentro. Actualmente ocupan la quinceava posición. En Champions League viene de empatar a uno en Signal Iduna Park frente al Borussia Dortmund. El conjunto alemán empató el tanto inicial de Nianzou y privó al conjunto de Nervión de conseguir la primera victoria en este edición.

El conjunto danés viene de empatar a uno frente al Midtjylland en la Superliga Danesa. El tanto inicial de Viktor Claesson no pudo dar la victoria al Copenhagen ya que el conjunto visitante empató a falta de 20 minutos. Actualmente ocupan la octava posición en puestos de descensos. En la última jornada de Champions League empataron a cero ante el todopoderoso Manchester City.

Antecedentes

La primera vez que se enfrentaron ambos equipos en toda su historia fue en la jornada 2 de esta presente Champions League. El encuentro acabó con el reparto de puntos tras el empate a cero. Se disputó en el Parken Stadion. Esta será la segunda vez que se vean las caras y será un partido crucial para el Sevilla FC, encuentro que no pudo aprovechar en el de ida ya que se trataba del rival más asequible.

cYoussef En-Nesyri en un lance del juego en el partido de ida / Foto: UEFA

Declaraciones

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla FC, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''No se me pasa por la cabeza que el Sevilla va a salir derrotado, tengo mucha ilusión con el partido de mañana juegue quien juegue. El Copenhague defiende con mucha gente, es un equipo muy organizado y con buenas transiciones. Hay que tener paciencia, porque si no nos va a hacer pasar una mala noche. Empata contra el mejor equipo del mundo y eso nos debe generar atención''.

Jacob Neestrup, técnico del Copenhagen, también atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''El objetivo para nosotros es mantenernos en la contienda para jugar fútbol europeo después de las vacaciones de invierno. Sabemos que el Sevilla sigue siendo un equipo que usa muchos jugadores en su formación y es relativamente fuerte con el balón, por lo que debemos ser conscientes de eso. Al mismo tiempo, se han vuelto un poco más agresivos en su represión con el nuevo entrenador, que quiere que su equipo presione más''.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será el francés Benoît Bastien. Estará asistido en las bandas por Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu. En la sala VAR estará su compatriota Willy Delajod.

Benoît Bastien, colegiado del encuentro / Foto: UEFA

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el martes 25 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 5 de Champions League. El encuentro se disputará a las 18:45 horas. El escenario de este partido es el Ramón Sánchez Pizjuan y se podrá disfrutar a través de Movistar Liga de Campeones.

Convocatoria del Sevilla FC

Jorge Sampaoli ha elegido a 24 guerreros para la final de mañana. Rekik, Marcos Acuña y Kike Salas son las novedades en la lista para mañana.

Posibles onces

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Marcao, Gudelj, Acuña; Papu Gómez, Rakitic, Isco, Alex Telles; Lamela y Rafa Mir.

Copenhagen: Kamil Grabara; Elias Jelert, Khocholava, Vavro, Kristiansen; Zeca, Stamenic; Falk, Jogannesson, Daramy; y Claesson.