El Clasico: Real Madrid e Barcelona na Liga espanhola

Resumo do Jogo: O Barcelona entrou mais forte, a querer ter bola, jogando em posse no meio campo do Real, chegando mesmo à vantagem. O Real Madrid conseguiu equilibrar o jogo e empatar ainda antes do intervalo, na cobrança de uma grande penalidade. Na segunda parte o jogo foi diferente, mais rápido, de ataque e resposta com as transições do Real a serem mais eficazes que os ataques organizados do Barcelona. Destaque negativo para Messi e Suárez, muito desinspirados hoje. Pela positiva Marcelo (deu uma dimensão enorme ao seu flanco) e Benzema foram os maiores destaques.

Final do Jogo. Vence o Real Madrid por 3-1, com golos de Neymar, Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzema.

90+3' Livre para fora de Messi, exibição muito desinspirada do Argentino.

89'. Sai Modric entra Arbeloa. Esgota as substituições Ancelotti, quebrando o ritmo de jogo numa altura de maior domínio Catalão.

87'. Sai Benzema entra Khedira.

84'. Sai Isco entra Illaramendi. Ancelotti procura dar mais consistência ao meio-campo Merengue.

82'. Mais perigoso agora o Barcelona a tentar o forcing final. O Real Madrid vai vivendo do contra-ataque, pondo em sentido os Catalães sempre que perdem a bola.

80'. Grande corte de Sergio Ramos. Pepe tenta ganhar a frente a Pedro mas perde a posição, o seu colega Espanhol resolveu a situação.

79'. Trabalha bem Messi na direita e coloca na área mas Casillas, atento, agarra a bola.

77'. Ouvem-se "Olés" nas bancadas do Barnabéu.

74'. Amarelo para Carvajal.

72'. Nova substituição Blaugrana, desta vez por lesão. Sai Iniesta entra Sergi Roberto.

70'. Benzema de novo a criar perigo! O Francês finaliza uma boa jogada com o pé esquerdo mas o remate sai forte só que ao lado.

69'. Sai Suárez e entra Pedro no Barcelona. O Uruguaio sai assobiado no Barnabéu.

67'. Primeira acção de Rakitic na partida! O Croata remata cruzado mas sai ao lado e sem perigo para Casillas.

61'. GOLOOO!!! Benzema faz o 3-1. Após pressão de Isco sobre Iniesta o Real ganha a bola e mete rápido em Benzema que remata cruzado para um grande golo!

60'. Substituição na equipa do Barcelona, sai Xavi e entra Rakitic.

59'. Lance polémico! Suárez fugia para a baliza e caiu após contacto com Sergio Ramos. O árbitro mandou jogar.

56'. Que tiro de Mathieu! Casillas responde muito bem e atira para canto uma bola que se ia aninhar no ângulo da baliza Merengue.

55'. Remate de James que Bravo enxaica sem dificuldade. O jogo está cada vez mais partido, melhor para o espectáculo!

50'. GOLOOOO! Está feita a remontada para o Real Madrid! Depois de uma boa jogada de Benzema que deu canto, Pepe no seguimento da cobrança do mesmo faz golo de cabeça.

46'. Começa a segunda parte no Barnabéu sem alterações nas equipas.

Intervalo. Primeira parte bem disputada com muitas oportunidades de golo. O Barcelona a tentar jogar mais em posse e o Real Madrid apostando nas transições. Do lado Merengue destaque para Marcelo que tem estado endiabrado no flanco esquerdo. Pelos Blaugrana, Neymar tem criado muito perigo nas suas acções ofensivas.

45'. Tudo para o balneário. Intervalo em Madrid.

43'. Muito perigo para a baliza do Barcelona! James abre na esquerda em Marcelo que mete a bola em balão na área para o mesmo James cabecear ao lado da baliza.

37'. Cartão amarelo para Iniesta que trava um contra-ataque merengue por falta sobre Modric.

35'. GOLOO!!! Cristiano Ronaldo marca de penalti! Esta feito o 1-1.

34'. Penalti para o Real Madrid! Cruzamento de Marcelo e Piqué em carrinho toca com a mão na bola.

28'. Grande corte de Carvajal a tirar o pão da boca a Neymar, seria o segundo do Brasileiro. Messi cruza rasteiro mas o lateral do Real Madrid corta o remate de Neymar.

26'. Pedem penalti os da casa por falta de Busquets sobre Cristiano Ronaldo. À primeira vista não parece haver razão para falta.

23'. Novo lance perigo de Messi! Casillas defende para canto. Está por cima a equipa da Catalunha.

22'. Primeira aparição de Messi na partida. O Barcelona a pressionar muito a primeira fase de construção do Real Madrid e no seguimento de uma recuperação de bola Messi remata com perigo.

19'. Novo remate do Real Madrid. Desta feita foi Cristiano Ronaldo a rematar fácil para Bravo encaixar.

16'. Remate fraco de Kroos à figura do guardião do Barcelona.

14'. Segundo amarelo e novamente para jogadores do Barcelona. Cartão para o número 11 Neymar.

11'. Muito perigo para a baliza de Bravo! Cristiano Ronaldo cruza para Benzema que de cabeça acerta no ferro! Está muito bom o jogo no Barnabéu

9'. Primeiro amarelo da partida para Lionel Messi

6'. Lance perigoso do Real Madrid. Benzema não consegue desviar para a baliza, primeiro aviso dos Merengues.

4'. GOLOOO! Está feito o primeiro no Barnabéu. Marca Neymar. O astro Brasileiro recebe a bola com espaço mais descaido sobre a esquerda, puxa para o meio e remata forte. Real Madrid 0-1 Barcelona.

3'. O Barcelona apresenta-se com Suárez mais pela direita, Neymar na esquerda e Messi um pouc atrás, no centro mais solto.

2'. O Real Madrid aparece num 4-4-2 com James na direita, Isco na esquerda e Ronaldo a juntar-se a Benzema na frente, embora jogando mais como "vagabundo"

17:00. Tudo a postos para o início daquele que é para muitos o melhor jogo da época. Real Madrid e Barcelona enfrentam-se no Super Clásico.

16:50. Faltam escassos 10 minutos para o início da partida, as estrelas sobem ao relvado no Santiago Barnabéu.

16:43. Tanto Chicharrito do lado do Real Madrid como Munir do lado do Barcelona têm estado em destaque pelas boas exibições e poderão ser trunfos para ambos os treinadores usarem no decorrer da partida.

16:35. O Barcelona conta com Ter Stegen, Bartra, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Roberto, Munir e Pedro no banco de suplentes.

16:33. No banco do Real Madrid estão Navas,Varane, Arbeloa, Nacho, Illaramendi, Khedira e Javier Hernández.

16:25. O Barcelona aposta tudo com a entrada de Suárez. O ex-Liverpool faz assim a sua estreia pelos Blaugrana e logo na casa do rival. Muito se especulou em Espanha sobre como conciliaria Luis Enrique 3 homens como Suárez, Messi e Neymar. À partida o Barça deverá jogar com Neymar e Suárez na frente, muito móveis e a cair no flanco, com Messi a jogar por trás, solto entre linhas.

16:20. O Real Madrid aposta em James para suprir a falta de Bale. Com um médio mais interior e de último passe a jogar como extremo e Ronaldo no outro lado perspectiva-se um Real Madrid com Isco e James em constantes trocas, a cair no flanco alternadamente, procurando um jogo mais fluido e imprevisivel.

16:13. Luis Enrique surpreende com Bravo, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Mathieu, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Neymar JR e Luís Suárez. O Uruguaio entra directo para o onze depois do castigo imposto pelo seu comportamento no Mundial.

16:12. Carlo Ancelotti vai alinhar com Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, James, Cristiano Ronaldo e Benzema.

16:10. Já temos onzes oficiais e preparem-se que vem aí uma grande surpresa!

14:55. Messi poderá quebrar um grandioso recorde caso marque hoje no Santiago Bernabéu: o astro do Barcelona está a um golo de igualar o recorde do lendário Telmo Zarra, Messi tem actualmente 250 golos na Liga num total de 285 partidas disputadas na prova nacional espanhola.

14:50. Claudio Bravo, juntamente com a defesa catalã do Barcelona, é responsável pelos oito jogos sem sofrer golos do Barcelona na Liga. O guarda-redes chileno, ex-Real Sociedad, tem estado numa óptima forma e contabiliza já 720 minutos sem sofrer um único golo.

14:45. Luis Suárez chegou ao fim do seu castigo e fará os seus primeiros minutos com a camisola principal do Barcelona, confirmou ontem o treinador Luis Enrique. O jogador uruguaio deverá entrar durante a partida, não se prevendo que seja titular.

14:40. Onzes prováveis de Ancelotti e Luis Enrique para a partida de hoje:

14:35. Manuel Sanchís é o jogador com mais aparições em duelos entre as duas formações rivais. O antigo jogador do Real Madrid (1983-2001), hoje com 49 anos, disputou 43 jogos contra o Barcelona, mais um que Francisco Gento (1953-1971), e mais três que o médio Xavi Hernàndez, jogador blaugrana com mais jogos pelo clube no «El Clásico».

14:30. James Rodríguez e Andrés Iniesta são outras figuras incontornáveis deste clássico. O primeiro pela capacidade de ruptura e leitura de jogo, o segundo pela mestria técnica, visão de jogo profunda e inteligência táctica elevada. Ambos serão os principais municiadores dos avançados, apesar de terem capacidade suficiente para também eles decidirem o clássico com golos.

14:15. Neymar e Benzema são outras das estrelas que brilham no firmamento deste «El Clásico». Os dois avançados têm mostrado veia goleadora e são elementos indispensáveis nos seus clubes. Neymar marcou 10 golos em 10 jogos, enquanto Benzema assinou 7 golos em 12 partidas. O talento técnico de Neymar e o árduo trabalho ofensivo de Benzema (no apoio a Ronaldo) são armas essenciais para Barça e Real.

14:10. O último Real Madrid e Barcelona (para a Liga) terminou com uma emocionante vitória do Barcelona, 3-4, com golos de Iniesta e Messi (3). Para o Real Madrid marcaram Karim Benzema (2) e Cristiano Ronaldo. O jogo teve três grandes penalidades, duas para o Barça e uma para a Real.

14:00. Messi é o melhor marcador da História dos duelos entre Barcelona e Real Madrid; o astro argentino marcou 21 golos aos merengues, tendo ultrapassado o lendário Alfredo Di Stéfano, que regista 18 golos. Raúl está em terceiro lugar com 15 golos, César Rodríguez em quarto com 14. Francisco Gento e Ferenc Puskas também registam 14 tentos, Cristiano Ronaldo conta 13.

13:55. Das 84 partidas jogadas em casa do Real Madrid, para La Liga, os merengues venceram o Barcelona por 51 vezes, enquanto os culé bateram o Real por 18 ocasiões. Dessas 18 vitórias, sete foram entre 1997 e 2014, o que demonstra o crescente protagonismo e poderio do Barcelona em jogos do campeonato diante do rival madrileno, mesmo na casa do poderoso Real, que antes era um santuário de triunfos merengues.

13:50. A última goleada caseira (na Liga espanhola) registou-se em 1995, com um 5-0 construído pelos golos de Iván Zamorano (3), Luis Enrique e José Amavisca. Luis Enrique marcou nessa noite, ele que agora é o treinador do Barcelona e estrear-se-á em clássicos entre Real e Barça. O actual treinador da formação culé está na sua primeira época como técnico do Barcelona - de recordar que o seu primeiro golo pelo Barcelona contra o Real, no Bernabéu para a Liga, foi em 1997, no 2-3 a favor do Barça.

13:45. A maior goleada imposta pelo Real Madrid (no Bernabéu, para a Liga) foi de 8-2, com golos de Lazcano (3), Sañudo (4) e Luis Regueiro. Esse recorde permanece em vigência há 79 anos. A mais recente goleada verificada no reduto madrileno (em jogos do campeonato) aconteceu em 2009: 2-6 a favor do Barcelona, com golos de Thierry Henry (2), Messi (2) Puyol e Piqué. Higuaín e Sergio Ramos marcaram os golos do Real.

13:35. O clássico Real Madrid e Barcelona entre as duas maiores cidades espanholas, Madrid e Barcelona, desperta paixões e fomenta goleadas: a maior goleada em jogos para a Liga espanhola registou-se pela margem de seis golos, 8-2 em casa do Real Madrid a favor dos merengues, em 1935. Pela margem de cinco golos de diferença ocorreram mais quatro goleadas em casa madrilena, para a Liga: 6-1 em 1949, 5-0 em 1953, novamente 5-0 em 1995 e 0-5 em 1974, numa vitória forasteira da formação blaugrana - foi a última goleada (com 5 golos de vantagem) do Barcelona em casa do Real Madrid em jogos da liga espanhola (golos de Asensi (2), Cruijff, Juan Carlos e Sotil).

13:30. O histórico de confrontos Real Madrid x Barcelona conta com 84 partidas jogadas, quer no antigo Chamartín quer no contemporâneo Santiago Bernabéu, para a Liga espanhola. A primeira remonta ao ano de 1929 e foi ganha pela formação blaugrana, por 0-1 com um golo de Sastre Perciba. A resposta madrilena chegaria com um 5-1 em 1930, com dois golos de Rubio e três de Lazcano Escolà contra um de Goiburu, naquele que foi o segundo embate para La Liga entre as duas equipas na casa do Madrid.

13:25. A rivalidade competitiva entre Cristiano Ronaldo e Leo Messi tem sido viva e interminável no que toca ao capítulo dos golos. Na época passada, o avançado do Real Madrid foi eleito o melhor artilheiro da liga espanhola (Prémio Pichichi), com 31 golos marcados, logo seguido pelo jogador argentino, que apontou 28 golos, mais um que Diego Costa. Em 2012/2013 o artilheiro-mor foi Messi, com uns impressionantes 46 golos na liga BBVA; em 2011/2012 também Messi reinou, com incríveis 50 golos contra 46 de CR7. Em 2010/2011 foi Ronaldo a liderar, com 40 tentos. Em 2009/2010 o título foi para Messi, que marcou 34.

13:15. Lionel Messi também se tem mostrado afirmativo: em apenas 11 partidas o astro argentino conta com 9 golos, com um rácio de 0,82 golos por jogo. Sete dos 9 tentos foram apontados em La Liga e 2 na Liga dos Campeões. Messi bisou em duas partidas, diante de Granada e Elche, tendo marcado em sete partidas desde o começo da temporada.

13:10. Cristiano Ronaldo está numa forma imparável: o melhor jogador do Mundo conta 20 golos apontados até agora, significando metade de todos os golos do Real Madrid na liga espanhola (Ronaldo marcou 15 dos 30 golos); Cristiano Ronaldo tem mais golos na Liga BBVA que quinze das vinte equipas do campeonato. Apenas Barcelona, Atlético, Valência e Celta Vigo marcaram mais golos que CR7. O Sevilha, com 15, tem os mesmos tentos que Ronaldo. Ronaldo tem um estonteante rácio de 1,54 golos por jogo.

13:00. O Real Madrid chega ao El Clásico numa forma estupenda: nas últimas três partidas a formação de Ronaldo, James, Benzema e companhia marcou 13 golos (impondo dois 5-0, a Athletic e Levante) e já aplicou goleadas de 3 golos de vantagem ou mais, por seis ocasiões esta época: 5-1 ao Basileia, 2-8 ao Deportivo, 5-1 ao Elche, 5-0 a Athletic e Levante e 3-0 ao Liverpool. O Barcelona impôs quatro goleadas: 3-0 ao Elche, 0-5 ao Levante, 6-0 ao Granada e 3-0 ao Eibar.

12:50. O Real Madrid chega a este clássico com a moral em alta: a formação de Carlo Ancelotti venceu por 0-3 o Liverpool, em Anfield Road, numa partida da Liga dos Campeões. O rival catalão Barcelona também aplicou chapa 3 na «Champions», batendo o Ajax por 3-1. Tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi fizeram o gosto ao pé: o português leva 70 golos na prova, estando a apenas um tento do mítico Raúl. Messi tem 69 golos. Ainda assim, o argentino apenas precisou de 89 jogos para marcar 69 golos, enquanto Cristiano Ronaldo gastou 106 partidas para marcar 70.

12:45. O Real Madrid conta com três derrotas em toda a temporada (14 jogos): a primeira na segunda mão da Supertaça Espanhola (diante do Atlético Madrid) e as outras duas para a Liga BBVA, consecutivas, contra Real Sociedad e Atlético Madrid, autêntica besta negra dos merengues até agora na época 2014/2015. O Barcelona de Luis Enrique conta apenas com uma única derrota, para a Liga dos Campeões, 3-2 no Parque dos Princípes, diante do PSG. Em 11 jogos, o Barça regista essa derrota e um empate (0-0 diante do Málaga, para La Liga).

12:40. Com oito jornadas na Liga espanhola, o Real Madrid recebe esta tarde o seu eterno rival Barcelona. Os merengues estão na terceira posição da tabela classificativa, com 18 pontos, fruto de uns estonteantes 30 golos marcados e 9 sofridos. O Barcelona, por seu turno, lidera a classificação, com 22 pontos, consequência de sete vitórias e um empate, com 22 golos marcados e nenhum tento sofrido até agora.

12:30. Seja bem-vindo à transmissão, , da histórica e lendária partida entre Real Madrid e Barcelona e directo, no Santiago Bernabéu, para a 8ª jornada da Liga BBVA. Acompanhe connosco, minuto a minuto, «El Clásico» Real Madrid - Barcelona, com todas as informações, análises e relato em Vavel.com.