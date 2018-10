<p style="text-align: left;">Neste domingo (21), o <em>Derby Della Madoninna</em> agitou o futebol italiano pela <strong>Serie A</strong>. Em jogo válido pela nona rodada do campeonato, a <strong>Internazionale</strong> enfrentou o <strong>Milan</strong> no <strong>Giuseppe Meazza</strong> e com um gol de <strong>Mauro Icardi</strong> no fim, venceu por 1 a 0.</p><p style="text-align: left;">Com o resultado, a Beneamata pula para a terceira colocação e atinge 19 pontos. Já a Diavolo se mantém na parte debaixo da tabela, na décima segunda posição, com apenas 12 pontos. Ambos os times voltam a campo nesta semana, por torneios continentais. A equipe <em>nerazzurri</em> visita o <strong>Barcelona</strong> na quarta (24), ás 16h, no<strong> Camp Nou</strong>, pela <strong>Uefa Champions League</strong>. Já a esquadra <em>rossonera</em> recebe o <strong>Real Bétis</strong> no <strong>San Siro</strong>, na quinta (25), ás 13h55, pela <strong>Uefa Europa League</strong>.</p><h2 style="text-align: left;">O jogo</h2><p style="text-align: left;">A primeira oportunidade saiu dos pés de <strong>Suso</strong>. O Milan chegou com perigo aos 3 minutos, quando <strong>Calabria</strong> fez boa jogada e a sobra ficou com o espanhol, que finalizou de fora da área, mas a bola saiu por cima do gol.</p><p style="text-align: left;">O time rossonero chegou com perigo aos 8 minutos. Após desvio de <strong>Vecino</strong>, <strong>Calhanoglu</strong> arriscou de fora da área e a bola resvalou a trave do goleiro <strong>Donnarumma</strong>. Aos 11, <strong>Icardi</strong> recebeu passe rápido da defesa e mandou a bola pro fundo das redes, mas o bandeira marcou impedimento.</p><p style="text-align: left;">Aos 21, levantamento na área, <strong>Perisic</strong> cabeceou e o goleiro do Milan foi buscar no cantinho. Sete minutos depois, mais um ataque perigoso da Inter. O zagueiro <strong>De Vrij</strong> pegou a sobra de um cruzamento, bateu de perna esquerda e mandou na trave. Em seguida foi a vez de <strong>Icardi</strong> aparecer com perigo. O argentino recebeu lindo passe de <strong>Borja Valero</strong> na pequena área e foi travado na hora de finalizar.</p><p style="text-align: left;">Faltando poucos momentos para o fim da primeira etapa, os visitantes tiveram um gol anulado. Após cobrança de falta, <strong>Romagnoli</strong> desviou e <strong>Musacchio</strong>, em posição irregular, cabeceou pro fundo do gol.</p><p style="text-align: left;">As duas equipes voltaram sem mudanças para o segundo tempo e o panorama pouco mudou. Aos 63, <strong>Politano</strong> levantou para <strong>Vecino</strong>, que tentou o cabeceio e acabou mandando por cima da trave. Os interistas começavam a ganhar corpo em campo, enquanto os milanistas ainda tinham dificuldades nas transições ofensivas.</p><p style="text-align: left;">Aos 83, <strong>Keitá</strong> fez ótima jogada e deixou para <strong>Icardi</strong>, que mandou direto para o gol, mas nas mãos do arqueiro. Porém, o capitão da Inter estava apenas calibrando o pé para deixar o melhor para o final. Já aos 92, quando o relógio já apontava os acréscimos, <strong>Vecino </strong>recebeu no lado direito, cruzou, Donnaruma saiu mal do gol e <strong>Icardi</strong> surgiu para cabecear pro fundo das redes. Festa absurda no estádio e triunfo da Beneamata no derby.</p>