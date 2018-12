Real Madrid bate Valencia no Santiago Bernabéu e afasta má fase

O Real recebeu o Valencia em casa na tarde deste sábado (1) pela 19º rodada da La Liga e venceu por 2x0 com gols de D.Wass (contra) e Lucas Vázquez.



Os merengues iniciaram a partida a todo vapor, pressionando a saída de bola do adversário e impondo o ritmo do jogo a todo instante. Até que aos 8 minutos, depois de uma boa jogada de Carvajal pela direita, o lateral fez o cruzamento e D.Wass desviou contra o próprio gol, abrindo o placar para o time da casa. Depois do tento, o Real administrou o jogo, ficando com a posse da bola a maior parte do tempo, enquanto o Valencia postava a sua linha defensiva e quando recuperava a bola parava na pressão ofensiva dos jogadores merengues. Os visitantes não criaram oportunidades claras de gol no primeiro tempo, que foi completamente dominado pela equipe do Real. Os donos da casa contavam com o apoio da sua torcida que está abraçando os galáticos nesse momento ruim, e empurravam o seu time para o campo ofensivo, onde quase ampliaram com Gareth Bale, que parou em uma defesa incrível de Neto.



A equipe de Solari não voltou bem para o segundo tempo, e o técnico do Valencia, Marcelino Gárcia acertou a equipe no intervalo e voltou melhor, surpreendendo com boas jogadas tramadas por Gameiro e Parejo. Depois de diversos sustos levados durante os 20 primeiros minutos da segunda etapa, o Real fez valer a força da sua torcida que compareceu ao Santiago Bernabéu e voltou a tomar conta do jogo, armando contra-ataques perigosos e tendo chances de ampliar a partida diversas vezes.



Aos 83 minutos, Benzema recebe boa bola pela esquerda e dá bela assistência para Lucas Vázquez colocar para o fundo da rede, fazendo o segundo para os merengues e liquidando a partida.



A partida marcou a volta de Isco, que não foi escalado para o emate do meio da semana contra a Roma por conta de uma discussão com o comandante da equipe, Santiago Solari. O atleta começou o jogo no banco de reservas mas entrou durante o segundo tempo no lugar de Dani Ceballos.



O Real Madrid é o 5º colocado na tabela de classificação do campeonato espanhol, com o jogo dessa rodada já realizado. As equipes de cima jogam neste domingo (02), os torcedores merengues torcem para um tropeço dos times de cima da tabela, para que a diferença de pontos não aumente tanto.