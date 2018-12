 Roma e Inter empatam em clássico movimentado

AS Roma

Em partida válida pela 14° rodada da Serie A, a Roma recebeu a Internazionale neste domingo (2). O jogo foi equilibrado e terminou 2 a 2.

O primeiro tempo já mostrava o que seriam os 90 minutos: uma partida equilibrada. A Inter teve chance de abrir o placar aos 11 e 20 minutos, com Keita e Perisic. Já pelo lado da Roma, Zaniolo e Florenzi tentaram, sem sucesso.

Aos 37 minutos, D'Ambrosio achou Keita, que, em um chute de primeira, abriu o placar. A Roma até tentou empatar com uma cobrança de falta, mas Olsen salvou.

Os 45 minutos finais já começaram com gol. Aos 6 minutos, Under acertou um lindo chute e empatou. A reação não demorou; aos 21 minutos, após escanteio, Icardi cabeceou e colocou a Inter na frente de novo. A festa do time de Milão não durou muito, porque, aos 27 minutos, em cobrança de pênalti, Kolarov deixou tudo igual novamente.

Com esse empate, a Inter chega a 29 pontos e divide a vice-liderança com o Napoli, que ainda joga na rodada. A líder Juventus tem 40 pontos.

Na próxima rodada, a Roma visita o Cagliari, no sábado (8). Já a Inter tem confronto direto, fora de casa, com a Juventus, na sexta (7).