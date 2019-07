O sonho virou pesadelo: Chile joga mal e é sucumbido pelo Peru

Nesta quarta-feira (3), Chile e Peru se enfrentaram pela última vaga na final da Copa América. O jogo foi realizado na Arena do Grêmio e a atual bicampeã, a seleção chilena, não conseguiu a classificação para a terceira final seguida na competição.

Contrariando o que diziam torcedores e comentarista, a equipe peruana não jogou para se defender. Logo no primeiro tempo, o Peru já assustava a seleção chilena com boas trocas de passes, se aproveitando das falhas defensivas do time do técnico Reinaldo Rueda, que vem sendo criticado e após a eliminação fica em uma situação delicada.

+ Sem ser unanimidade, somente o tri garante firmeza de cargo para Reinaldo Rueda?

Logo aos 20’ Flores abriu o placar para os peruanos e após o gol, a seleção chilena sofreu um desequilíbrio, sofrendo mais um gol ainda no primeiro tempo, marcado por Yotún. Seus jogadores mais experientes não tiveram uma grande atuação e isso foi decisivo para o resultado negativo chileno.

Precisando ao menos do empate para forçar uma possível prorrogação, o Chile iniciou o segundo tempo atacando, mas sempre esbarrando no goleiro Gallese. Vargas ainda acertou uma bola na trave, mas já aos 40’ Guerrero deu números finais a semifinal.

¡Finalizó en Porto Alegre! #LaRoja no pudo ante la efectividad de la @SeleccionPeru y cayó por 0-3 en el Arena do Gremio 🏟



Ahora, nuestros guerreros jugarán por el tercer lugar ante @Argentina el sábado 6 de julio a las 15:00 horas. #VamosChile 🇨🇱⚽ #CopaAmerica pic.twitter.com/RRW0LLDw86 — Selección Chilena (@LaRoja) 4 de julho de 2019

Ao todo, a equipe de Eduardo Vargas, Vidal e companhia finalizaram 18 vezes ao gol, com nove vezes certas, mas sem sucesso, incluindo o pênalti perdido pelo atacante ex Grêmio, onde arriscou uma cavadinha e Gallese defendeu com apenas uma mão.

Com o fim do sonho do tricampeonato, o Chile agora terá que se contentar com a disputa pelo terceiro lugar contra a Argentina na Arena Corinthians, sábado, às 16h. Já o Peru, enfrenta o Brasil no Maracanã, domingo, às 17h.