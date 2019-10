Clássico entre Schalke 04 e Borussia Dortmund termina no empate em Gelsenkirchen

pSchalke 04 e Borussia Dortmund não saíram do 0 a 0 neste sábado (26), na Veltins Arena, diante do maior clássico da Alemanha, pela nona rodada da Bundesliga. A partida foi pegada, com chances de gols para ambos os lados, mas sem conseguirem mudar o resultado.

Primeiro tempo azul

O Dortmund abriu a partida com Sancho pressionando os anfitriões logo aos três minutos, porém, esbarrou no goleiro azul Nübel. A partir daí, o panorama mudou e o Schalke começou a tomar controle da etapa. Matondo, responsável pelas principais oportunidades pelos azuis, aos nove minutos mandou um forte chute direto que foi para fora. Salif Sané também pressionou a defesa amarela ao mandar a bola de cabeça para a trave.

Nesta altura, o jogo era dominado pelo time dos mineradores. Serdar, Matondo e Burgstaller partiram para cima, mas não obtiveram sucesso pela falta de qualidade técnica e problemas nas finalizações, além de receberem a bandeira de impedimento na grande maioria das jogadas. O goleiro Hitz também foi um dos responsáveis por evitar gols na primeira etapa.

Segundo tempo pegado

Diferente do primeiro, a parte complementar foi equilibrada e muito pegada. O Schalke começou a mostrar lances com Caligiuri e Burgstaller, parados na barreira de Guerreiro. Na metade da etapa, Matondo ficou cara a cara com o goleiro Hitz, onde acabou chutando em cima do próprio. Minutos depois, o lance mostrava impedimento. Do outro lado, Sancho era o homem que levava a bola ao lado defensivo dos azuis, parando em Nübel. Um possível pênalti para os donos da casa agitou os torcedores presentes após a bola parecer acertar o braço de Thorgan Hazard na área, porém, não foi assinalado pelo juiz.

O jogo ficou ainda mais parelho e agressivo no final quando ambos os times partiram em disputa para abrir o placar, mas não conseguiram quebrar o impasse.

Como ficam após o empate

O Schalke 04 ocupa a sétima colocação, com 15 pontos. Já os auri-negros seguem em terceiro na tabela, com 16. Pela décima rodada, o Dortmund recebe o Wolfsburg no sábado (02), às 11h30, no Signal Iduna Park. No domingo (03), o Schalke visita o Augsburg, às 15h, na SGL Arena.