Frankfurt goleia Augsburg em casa e sobe para o meio da tabela na Bundesliga

A 21ª rodada da Bundesliga começou na tarde desta sexta-feira na Commerzbank-Arena, com a vitória do Eintracht Frankfurt por 5 a 0 no Augsburg. Chandler e Kostic marcaram dois cada e André Silva fechou a goleada.

Com a vitória, o Frankfurt foi ao nono lugar da competição, ultrapassando Wolfsburg e o próprio Augsburg, que foi para 11ª colocação com 26 pontos.

Placar mínimo

Os donos da casa dominaram a partida desde o início. Porém, o primeiro tempo acabou com números parecidos entre os times. Além dos 58% de posse de bola, foram quatro chutes do Eintracht, com três deles acertando o gol. Já o Augsburg chegou ao gol três das cinco vezes que chutou.

Foto: Reprodução / Eintracht Frankfurt

A pequena vantagem do Frankfurt foi premiada com o único gol da primeira etapa saiu aos 37', com Timothy Chandler.

Atropelo na segunda etapa

O gol ainda na primeira etapa trouxe um gás para o time. Três minutos após o apito inicial, Chandler marcou mais um. Já aos 55', André Silva também marcou o dele. Quando tudo se encaminhava para o 3 a 0, Kostic resolveu fazer seus dois gols aos 89' e 90', decretando a goleada em grande estilo.

Foto: Reprodução / Eintracht Frankfurt

Os números também mostraram a superioridade do Frankfurt, que terminou o jogo com 13 chutes , acertando nove deles. O Augsburg conseguiu chutar oito vezes e cinco foram ao gol.

Sequência de jogos

A sequência de jogos do Frankfurt não é nada fácil. Na próxima sexta-feira, dia 14, enfrenta o Borussia Dortmund fora de casa pela Bundesliga. Já na quinta-feira dia 20, pega o RB Salzburg pela Europa League.

Já o Augsburg enfrenta o Freiburg no sábado, dia 15, e o Bayer Leverkusen no dia 23, ambos pela Bundesliga.