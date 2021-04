Com vantagem, Borussia Dortmund recebe Sevilla em busca de manutenção na Champions League

Nesta terça-feira (9), ocorrerá a abertura das partidas válidas pelos jogos de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. Borussia Dortmund e Sevilla abrem a semana de competições europeias ao se enfrentarem na Alemanha. O palco da disputa será o Signal Iduna Park, em Dortmund/ALE, e a bola rola às 17 horas.

O primeiro confronto, na Espanha, terminou em vitória dos aurinegros por 3 a 2. Os gols do Borussia Dortmund foram marcados por Mahmoud Dahoud e duas vezes por Erling Haaland. Já o Sevilla marcou com Suso e Luuk de Jong.

Sevilla busca reverter resultado adverso

A partida de ida não foi nada satisfatória para os espanhóis. Com a derrota por 3 a 2 dentro de seus domínios, os hispânicos chegam à Alemanha precisando vencer por dois gols de diferença.

O desempenho da equipe desde a partida de ida, no entanto, não agrada muito ao torcedor sevillista que viu o clube perder três dos quatro confrontos que disputou, incluindo a derrota tardia para o Barcelona na semifinal da Copa do Rei.

Para contornar a situação e retornar aos triunfos, o Sevilla tem o desfalque do lateral Aleix Vidal, com dores musculares. O goleiro Bono sente dores no dedo e ainda é dúvida para enfrentar o Borussia Dortmund.

Edin Terzic prevê confronto difícil e com desfalques

O Borussia Dortmund não iniciou bem a Bundesliga e perdeu muitos pontos. A equipe vinha de uma série de resultados ruins antes de enfrentar o Sevilla pela primeira partida das oitavas de final. Porém, os fatores se inverteram e, os aurinegros conseguiram vencer três dos quatro jogos que disputaram. A última partida, no entanto, culminou em uma derrota, de virada, por 4 a 2 para o Bayern no Klassiker.

Para a partida contra o Sevilla, o Borussia Dortmund conta com uma série de desfalques importantes. Axel Witsel, Marcel Schmelzer, Jadon Sancho e Raphaël Guerreiro são as peças indisponíveis para a partida. O técnico Edin Terzic prevê um confronto difícil apesar da vantagem aurinegra.

"Nós esperamos uma partida muito boa do Sevilla, mesmo que os últimos resultados não tenham sido bons. Nós estamos nos preparando para que eles mostrem uma intensidade diferente em Dortmund​​​​​", explicou.

Ficha técnica de Borussia Dortmund x Sevilla - Uefa Champions League 2020-21, oitavas de final jogo #2

Signal Iduna Park, em Dortmund/ALE - 17 horas desta terça-feira (9)

Borussia Dortmund - Hitz; Emre Can, Hummels e Akanji; Meunier, Jude Bellingham, Dahoud e Delaney; Marco Reus e Thorgan Hazard; Haaland. Técnico: Edin Terzic.

Sevilla - Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña; Joan Jordán e Fernando; Lucas Ocampos, Rakitic e Papu Gómez; En-Nesyri. Técnico: Julen Lopetegui.

Arbitragem de campo - Cüneyt Çakir (TUR), auxiliado por Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR), com Arda Kardesler (TUR) como quarto árbitro

Arbitragem de vídeo (VAR) - Massimiliano Irrati (ITA), auxiliado por Mete Kalkavan (TUR)