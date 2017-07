Com aposentadoria de Lahm, Neuer assume braçadeira de capitão do Bayern

Google Plus

Divulgação: Getty Images | TF - Images

Já está decidido o sucessor da braçadeira de Philipp Lahm. Durante a turnê do Bayern de Munique na Ásia, o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge confirmou que o goleiro Manuel Neuer será o mais novo capitão do clube após a aposentadoria da eterna camisa 21.

Neuer chegou aos bávaros em 2011, a partir de uma transferência do Schalke 04. Desde então tem sido o goleiro titular indiscutível, ganhando títulos e batendo recordes. Logo que Schweinsteiger se despediu do clube, foi o vice-capitão do lateral Lahm. Desde de 2016, o campeão mundial de 2014 é também capitão da seleção alemã.

O jogador não viajou para a pré-temporada, optando por permanecer em Munique para trabalhar o seu retorno devido a uma fratura no metatarso do pé esquerdo. Na Copa Telekom, Thomas Müller foi o capitão da equipe, que também foi considerado um dos candidatos.

Em Xangai, Rummenigge revelou que confia que em seu atleta e que ele é o homem perfeito para o trabalho: “O número um é o número um. Manuel, este é um homem que agora ficou para assumir a ligação de Philipp. Ele desenvolveu-se muito bem com a seleção nacional – não só dentro, mas também fora do campo”, disse.

Com 294 jogos pelo Gigante da Baviera, Neuer se tornará o quarto goleiro capitão do time. Seguindo os passos de Oliver Kahn, Raimond Aumann e Sepp Maier.