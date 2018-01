Análise: o Bayern de Munique precisa de Leon Goretzka?

(Foto: Divulgação/FCBayern)

Leon Goretzka, um dos jogadores alemães mais desejados e valioso nos últimos anos, inclusive, sondado por vários times conhecidos, entre eles estão: Juventus, Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Liverpool. Entretanto, o jovem de 22 anos escolheu permanecer na Alemanha, e escolheu nada mais e nada menos que o atual pentacampeão nacional - o Bayern de Munique.

Ainda cumprindo contrato, Goretzka permanecerá no Schalke 04 até o final da temporada. Mas. como imaginado, a torcida do time de Gelsenkirchen não gostou nada desta história, e o reflexo pôde ser visto dentro de campo: quando Goretzka toca na bola, o alemão é vaiado pelo estádio inteiro. Um pesadelo que durará por pelo menos os próximos cinco meses.

"Nem dinheiro, nem títulos são mais valiosos que o nosso clube. Quem não valoriza o Schalke, pode ir para o inferno!" - Recado da torcida do Schalke 04.

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Leon Goretzka no Bayern

Em julho, o jovem estará no Gigante da Baviera. Mas a dúvida de muitos fãs do futebol é: "Onde o Goretzka vai jogar?", "Ele chega para ser titular ou reserva?". De fato, o Bayern de Munique tem um elenco recheado de craques, e que podemos pensar: será que Goretzka é mesmo necessário para o Bayern? Sim, ele é.

O meio-campo bávaro tem em média de idade 30 anos: Vidal, Javi Martínez, Robben, Ribéry e Thomas Müller - (28 a 34 anos). Com a chegada de Goretzka, o Bayern ganha mais velocidade e inteligência no meio-campo. Leon é um jogador polivalente, podendo fazer várias funções dentro de campo, como jogar de primeiro volante e até jogar como um jogador de lado de campo. Deste modo, podendo suprir algumas ausências, as mais cotadas são de Vidal, Rudy, Robben e Ribéry.

Goretzka também pode fazer uma dupla com James Rodríguez, fazendo com que o Bayern jogue com dois meias. Assim o Bayern pode adotar um 4-2-2-2, 4-1-4-1 ou até um 4-3-2-1.

Na atual temporada, Goretzka marcou quatro gols, tem um percentual de 77% de acerto em passes curtos e soma quase 900 minutos jogados. O que pode deixar os torcedores do Bayern ansiosos, com dois ótimos meias fazendo grandes assistências para Robert Lewandowski.

O Bayern fez esta grande contratação pensando no futuro, jogadores importantes no elenco não ficarão para sempre, assim o time de Munique garantiu que o seu meio de campo terá uma estrela - que brilha pela Seleção Alemã também.

(Foto: Divulgação/DFB_Team)

Bayern, a base da Seleção Alemã

Com a chegada de Goretzka, a seleção alemã só tem a melhorar.

"Quando o Bayern vai bem, a Alemanha vai bem."

Na época de Pep Guardiola, em 2013-2015, o Bayern só tinha na seleção alemã Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Boateng e Müller. O Bayern tinha perdido um pouco da essencia em ter quase todos, ou grande parte do elenco, jogadores que atuam tanto no clube, quanto na seleção.

Agora em 2018, de quatro jogadores, o número subiu para dez jogadores. Nos últimos jogos da Die Mannschaft, foram convocados: Neuer, Kimmich, Boateng, Süle, Hummels, Rudy, Müller, Sandro Wagner, Serge Gnabry (emprestado ao Hoffenheim) e Leon Goretzka.

Com um time totalmente entrosado, a seleção alemã tem muito a ganhar com a ida do Goretzka ao Bayern, que, por sinal, o jogador será muito acionado em Munique, e, quem sabe, no futuro, ser um dos grandes jogadores alemães que vestiu a camisa do Bayern e a da seleção com muita qualidade. Resta ao torcedor bávaro esperar até julho para poder desfrutar de Leon Goretzka.