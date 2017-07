Reforço da Roma, lateral Kolarov minimiza passagem pela rival Lazio

"A Lazio foi uma boa experiência para mim, mas a partir de hoje são meus rivais em campo", diz Kolarov (Foto: Divulgação/AS Roma)

Aleksandar Kolarov trocou o Manchester City após sete anos pelo projeto da Roma. Lateral-esquerdo de origem mas que pode atuar como zagueiro, o sérvio, de 31 anos, foi anunciado oficialmente pelo clube romano nesse sábado (22). Ele assinou um contrato até 30 de junho de 2020 e custou € 5 milhões (R$ 18,3 milhões) aos cofres da diretoria giallorossa.

A torcida romanista não viu com bons olhos a chegada de Kolarov desde que começaram a surgir os rumores. Isso aconteceu porque o atleta defendeu a arquirrival dos giallorossi, Lazio, por três anos, de 2007 a 2010. No lado azul e branco da capital italiana, o jogador ajudou os biancocelesti a vencerem uma Copa Itália (2008/09) e uma Supercopa Italiana (2009).

Apesar da boa passagem pela Lazio, Kolarov garantiu que agora está focado na Roma. “Não posso e não quero negar o meu passado. Mas agora estou com a Roma, e assim como eu dei 100% quando estava na Lazio, agora darei 100% e mais na Roma”, assegurou o lateral-esquerdo, em entrevista à Roma TV. “A Lazio foi uma boa experiência para mim, mas a partir de hoje são meus rivais em campo”.

Em Boston, EUA, Kolarov treina com os novos companheiros de time (Foto: Divulgação/AS Roma)

Na Roma, Kolarov reencontra o atacante bósnio Edin Dzeko, companheiro dos tempos de Manchester City. O sérvio, que continuou trocando mensagens com o centroavante mesmo depois de sua saída do clube inglês, está ansioso para voltar a atuar com o último artilheiro da Serie A.

“Eu e Edin mantivemos contato depois que ele saiu do City. Falei com ele sobre a Roma, e ele só me disse coisas boas. Tenho o prazer e chance de jogar com ele novamente”, disse Kolarov, que ressaltou a principal meta do clube em 2017/18: “Vencer todos os jogos: veremos onde vamos estar ao final da campanha, mas nós temos sempre que definir grandes metas”, concluiu.

Kolarov já treinou com os novos companheiros de clubes, em Boston, Estados Unidos, local onde a Roma realiza sua pré-temporada. Ele é o sétimo reforço da Roma nesta janela de transferências, atrás de Hector Moreno (zagueiro), Rick Karsdorp (lateral-direito), Lorenzo Pellegrini (meio-campista) Maxime Gonalons (meio-campista), Cengiz Ünder (meio-campista) e Grégoire Defrel (atacante).