Resultado de Santa Fe x Inter na Copa Libertadores 2015 (1-0)

O Santa Fe vence com um gol nos acréscimos, anotado por Mosquera, e faz 1 a 0 nos primeiros 90 minutos das quartas de final. Na semana que vem, na quarta-feira (27), o Inter vai buscar a reversão do resultado. Precisará vencer por dois gols de diferença no estádio Beira-Rio.



Rodrigo Dourado: "A gente lamenta o resultado, mas lá em casa a gente vai virar essa partida."



Nilmar: "A gente sabia que eles eram fortes na bola parada, mas temos mais 90 minutos em casa pra reverter."



FIM DE JOGO! Santa Fe 1 x 0 Internacional!



Omar Perez cobra escanteio e Mosquera faz 1 a 0! Abre o placar o Santa Fe nos acréscimos!



46' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA FEEEEEEEEEEEE!!!!!! MOSQUERA!!!!!!



44' Santa Fe toca no ataque e a bola acaba nas mãos de Alisson.



43' Serão 4 minutos de acréscimos! Tempo ainda no El Campín!



42' ALISSOOOON! Espalma chute de Anchico, para escanteio!



40' Sai Lisandro López, entra Rever, no Inter.



40' William sofre em disputa no alto e fica no chão novamente. Valdívia também caído.



39' Lançamento vertical e a bola sai em tiro de meta para Alisson, que acompanhou o lance.



37' Omar Pérez tenta passe à frente e erra completamente.



36' Mina se enrosca com William e o colorado fica caído. Jogo parado.



35' Valdívia cobra o escanteio e a defesa afasta de cabeça.



34' NILMAR invade a área, tira do goleiro e Mina tira sobre a linha!



31' Tiro de meta novamente para Alisson.



28' PRA FOOOOOOORA! Chute pra fora de Roa que perde chance cara a cara com Alisson!



27' ALISSOOOON! Espalma chute rasteiro de Roa! Grande defesa do colorado!



26' UUUH! Seijas arrisca de longe e manda pra fora. Tiro de meta.



24' PERDEU! A zaga escorrega, López vai em velocidade e não finaliza, perdendo a bola no último drible. Perde a chance o Inter.



23' Alisson sente lesão. No Inter, sai Sasha e entra Nilmar.



21' NO TRAVESSÃO! Mina desvia cobrança de escanteio e acerta novamente no poste de Alisson!



20' Mosquera foi quem acertou a trave no rebote da defesa de Alisson. Quase o Santa Fe abriu a contagem!



19' NA TRAAAAAAVE! Após cobrança de falta, Alisson espalma cabeçada e a bola explode na trave no rebote.



17' Lisandro López recebe a bola na linha de fundo e sai com ela. Tiro de meta.



16' Valdívia estava caído e agora levantou no meio-campo.



14' Santa Fe até chega em condição de chute, mas não finaliza.



12' Juan corta mais uma para o Inter. Vantagem da defesa gaúcha.



11' Santa Fé tenta cruzamentos e a defesa do Inter consegue se safar.



9' Cobrança entre Mina e Mosquera e a bola sai à direita de Alisson. Tiro de meta.



8' FALTA! Omar Pérez recebe o empurrão de Dourado.



7' Passe à frente e na indecisão da defesa a bola se perde em tiro de meta para o Santa Fe.



5' Anchico carrega, engatilha o chute e Alisson segura no centro da meta.



4' Lisandro López recebe falta cometida por Mina. Perigo em favor do Inter.



3' UUUH! William invade a área pela direita e é bloqueado. Tem escanteio.



1' Passe de Valdívia e Castellanos fica com a bola do outro lado.



0' Cruzamento de Mosquera e a bola fica com Alisson.



0' Bola rolando para a segunda metade! Saída colorada!

Equipes sem alterações.



Independiente Santa Fe tem mais posse de bola, mas não consegue imprimir boas jogadas em velocidade. Internacional correu pouquíssimo risco na etapa inicial e ainda ensaiou lances de perigo, principalmente nas cobranças de falta e escanteio, em levantamentos de Valdívia e D'Alessandro.



Valdívia na saída do campo: "Não tá fácil, o time deles está indo pra cima e marcando bem. Estou um pouco longe do ataque."



46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Santa Fe 0 x 0 Inter.



45' NÃO! AFUERA! Subida do Santa Fe e finalização completamente errada pela linha de fundo! Tiro de meta.



44' Mais um escanteio para o Inter, lado direito. Valdívia cobra.



43' Lisandro López sofre falta pela meia-esquerda. Vem bola na área do Santa Fe.



42' Amarelo para Roa, do Santa Fe.



42' Anchico cruza e o Santa Fe consegue a chegada em escanteio.



41' Amarelo para D'Alessandro por reclamação.



40' Anchico combate Valdívia e tem lateral para o Inter cobrar pelo ataque.



38' UUUUH! Valdívia escora de cabeça para Ernando, que conclui de perna direita pra fora. Perigo novamente!



37' Laterais para o Inter pela direita. William na bola, sem pressa.



35' QUASE! Valdívia carrega, tenta um golaço por cobertura e manda pra fora, com perigo.



34' CASTELLANOS! Valdívia cobra o corner e o goleiro dos da casa mergulha para soquear a bola para fora da área.



34' D'Alessandro lança, Mesa tira de cabeça e tem escanteio para o Inter.



33' Lançamento para Lisandro López, a bola corre demais e é tiro de meta para Castellanos.



32' Mandantes trocam passes sem conseguir imprimir pressão no Inter.



30' Falta pela direita sobre Aránguiz. Torres reclamou.



28' Aránguiz recebe atendimento e é retirado do campo.



27' Santa Fe desce pela esquerda e ganha arremesso lateral em jogada do veloz Mosquero.



25' Ataque do Santa Fe acredita, toma a bola de Valdívia e ganha escanteio novamente pela direita.



23' Falta sobre Aránguiz no setor de meio-campo.



23' Cruzamento da direita e escanteio para os vermelhos da Colômbia.



21' Morelo tenta pelo meio e a defesa corta para o Inter. Vem de novo o Santa Fe.



20' Santa Fe sem pressa na armação. Omar Pérez não impõe velocidade pelo meio.



17' D'Alessandro cobra o primeiro escanteio da partida e a defesa dos colombianos tira.



16' Mosquera cruza e Juan afasta pelo Inter.



15' Jogo morno e estudado em Bogotá. 0 a 0.



13' UUUH! D'Alessandro arrisca na primeira conclusão colorada. Manda alto demais e é bola para o Santa Fe.



11' Levantamento de Omar Pérez, sempre ele, e o ataque desviou pela linha de fundo. Árbitro sinaliza tiro de meta.



10' Falta para os mandantes pelo lado direito. Vem bola na área colorada.



8' Sasha tenta Valdívia e erra o passe. Lateral para Santa Fe.



7' Omar Pérez cobra a falta e ela sai pela linha de fundo, à direita de Alisson.



6' Falta de Lisandro no meio. D'Alessandro reclamou com árbitro.



6' Santa Fe tenta trocando passes. Inter não dá espaço.



4' Mosquera cruza, a bola passa pela área e sai em tiro de meta para Alisson.



2' Valdívia levanta em cobrança de falta e o goleiro afasta para os mandantes.



1' Sasha cruza do fundo e a bola, rasteira, fica fácil ao goleiro Castellanos.



0' Impedimento! Santa Fe tenta a primeira descida e o assistente ergue a bandeira.



0' Saída do Santa Fe! Bola rolando!



Últimos acertos para a bola rolar. Vamos juntos!



Hinos já entoados com as representações colombiana e brasileira perfiladas. Vai rolar a redonda em Bogotá! Quartas da Libertadores para Santa Fe e Internacional!



Inter de branco; Santa Fe de vermelho. D'Alessandro traz o Colorado gaúcho ao campo de jogo!



Arquibancadas mais preenchidas e a torcida do Santa Fe passa a cantar dominando o ambiente do El Campín. Público na casa dos 20 mil espectadores.



Já, já, as duas equipes no gramado para a execução dos hinos nacionais. Libertadores na VAVEL Brasil!



Menos de 20 minutos para a bola rolar pelas quartas da Libertadores para Santa Fe e Internacional.



Equipe do Inter encerra o aquecimento no gramado. Vaias dos torcedores do Santa Fe e gritos de incentivo entoados pelos colorados.



Ingressos: A diretoria do Santa Fe não aliviou nos preços. Os mais baratos estão por volta de 100 reais. Fonte da Rádio Gaúcha. Com isso, o público não parece capaz de lotar as tribunas.



Destaque do Inter na temporada, Valdívia prestou uma entrevista bastante excêntrica, em que brincou sobre mulheres e até sobre a quantidade de gols na carreira: "Quero fazer uma mágica e acabar a carreira com uns 25 mil gols . Na verdade, pode botar mais gols aí. Tenho treinado bastante finalização. Parei de bater de três dedos, de ladinho. Aprendi que o importante é chutar, uma hora o goleiro vai entregar ", disse.



Os irmãos e goleiros colorados já com aquecimento realizado para o duelo desta noite. O titular Alisson e o reserva Muriel com passagem pelo palco da decisão.

Relação do banco de reservas à disposição do técnico Diego Aguirre: Muriel, Alan Ruschel, Réver, Nico Freitas, Alex, Alisson Farias, Taiberson e Nilmar.

Inter confirmado: Alisson; William, Alan Costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Aránguiz, D’Alessandro, Eduardo Sasha e Valdívia; Lisandro López. É a mesma equipe que bateu o Atlético Mineiro no Beira-Rio, pelas oitavas de final.

O Internacional já está no estádio El Campín. Os dirigentes colorados saudaram os colorados presentes na arquibancada da casa do Santa Fe. Do lado da torcida local, ainda há muitos lugares vazios.

A comitiva colorada esteve representada por Alexandre Limeira, Vice-Presidente de Administração; Pedro Affatato, 1º Vice-Presidente; Celso Chamun, Diretor de Futebol; Luiz Henrique Nuñez de Oliveira, 2º Vice-Presidente; Álvaro Bueno, Diretor de Relacionamento Social e Luiz Carlos Paraguassú, Assessor da Presidência. Entre os representantes do clube local, estiveram o Presidente César Pastrana e o Gerente Desportivo Agustín Julio Castro.

Na tarde desta quarta-feira (20), os dirigentes do Santa Fe confraternizaram com os do Internacional. No evento, o clube brasileiro recebeu uma placa com a data da partida de logo mais.

Conhecido por revelar jogadores, o Internacional ganhou mais um título nas categorias de base. Dessa vez, foi a vez do Grupo Especial Sub-10 conquistar o III Torneio de Base do Sandense, realizado em Três Coroas

O árbitro da partida será o argentino Néstor Pitana, que será auxiliado pelos conterrâneos Hernán Maidana e Juan Belatti

A equipe tem à disposição no banco de reservas : Zapata, Otálvaro, Arrechea, Rivera, Armando Vargas, Sebastian Salazar e Miguel Ángel Borja

Mesmo faltando pouco menos de duas horas para a bola rolar, o Santa Fe já está definido pelo treinador Gustavo Costas. O time colombiano vai a campo com: Castellanos; Anchico, Mina, Meza e Mosquera; Roa, Torres, Seijas e Pérez; Morelo e Páez

Palco da partida Santa Fe x Internacional: Estádio El Campín. O Nemesio Camacho, conhecido popularmente como 'El Campín', é o palco para a disputa de Santa Fe x Internacional, pelas quartas de final da Libertadores. A casa do Independiente Santa Fé, localizada na capital Bogotá, com 2640 metros de altitude, tem capacidade para 40 mil espectadores e deve contar com grande público para o confronto de ida entre os colombianos e os gaúchos.

FIQUE DE OLHO Inter x Santa Fe: Valdívia. O meia é o artilheiro do Colorado na temporada e deixou sua marca na Libertadores contra o Atlético Mineiro no jogo de ida e no de volta. Xodó do torcedor, é a esperança do lado gaúcho para o duelo em Bogotá. Olho nele!



FIQUE DE OLHO Santa Fe x Inter: Omar Perez. O meia é capitão da equipe colombiana desde 2009. Tem 34 anos e é o principal articulador do perigoso ataque do Independiente Santa Fe. Olho nele!

Em entrevista o meia D'Alessandro falou sobre o bom momento vivido pelo Inter, com crescimento nas mãos de Aguirre. "O time está em uma instância em que não podemos falar que não está pronto. Temos que ir preparados para cada guerra. Não sei o que significa 'time pronto'. Nós fomos evoluindo na Libertadores, nos classificamos merecidamente e acho que a gente mostrou que pode na batalha."



Já o Inter tem o retorno de Nilmar à disposição de Aguirre. Apesar disso, o técnico deve repetir a escalação da vitória por 3 a 1 ante o Atlético Mineiro nas oitavas. Dessa forma, Lisandro López, argentino que decidiu a favor dos colorados na ida, com gol no primeiro minuto, e na volta, com o terceiro no Beira-Rio, deve compor o ataque. Ausências confirmadas são a do lateral Geferson, por lesão no joelho, e Jorge Henrique, lesionado no segundo duelo com o Galo.



Para o início da decisão de 180 minutos das quartas de final, Gustavo Costas falou sobre o momento dos colombianos após a eliminação no torneio nacional: É momento de virar a página. Agora temos que recuperar a equipe e pensar em uma partida que é crucial para nós", avaliou. Para virar a página, o comandante conta com a volta do lateral-direito Anchico, ausente na derrota para o Millonarios. Em contraponto, segue ausente o meia Arias, com lesão localizada na coxa esquerda.



Diferente da postura do Independiente Santa Fe, o uruguaio Diego Aguirre foi a campo no domingo com os reservas do Inter em partida disputada contra o Avaí no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado também diferiu, com o Colorado vencendo o jogo por 1 a 0, gol marcado por Vitinho, jogador que entrou no segundo tempo.





Vamos agora ver como chegam as equipes para o confronto desta quarta-feira no estádio El Campín. A começar pelo mandante, o Santa Fe enfrenta o Inter após ser eliminado do campeonato colombiano no Torneio Apertura. No último domingo, os Cardiais caíram diante do maior rival, o Millonarios, com uma derrota no placar de 3 a 1. A escalação da partida contou com os titulares do técnico Gustavo Costas.



O Internacional, por sua vez, vive um grande momento e busca mais um título que condiz com o nome da instituição. Após chegar ao topo da América nas Libertadores de 2006 e 2010, a chance do Tri é nesta temporada.



O Santa Fe busca seu primeiro título continental. A edição 2015 da Libertadores da América é a tentativa do clube igualar o feito do Atlético Nacional, campeão em 1989, e do Once Caldas, campeão em 2004.



Retrospecto do confronto: O Inter enfrentou o Santa Fe em apenas uma ocasião, no longínquo ano de 1972. Pelo torneio Cidade de Bogotá, os locais venceram pelo placar de 1 a 0. Contra colombianos, o desempenho histórico do Colorado é o seguinte: 3 vitórias, 11 empates e 4 derrotas.



A força do El Campín: Antes da derrota para o Atlético Mineiro na fase de grupos da Copa Libertadores 2015, o Santa Fe acumulava nada mais e nada menos do que 35 anos sem derrotas para estrangeiros em seus domínios. É a prova de uma grande dificuldade para o Inter no duelo.



O Santa Fe, por sua vez, classificou-se em primeiro lugar no grupo 1, do próprio Atlético Mineiro, que ainda contava com o Colo Colo do Chile e o Atlas do México. O clube colombiano finalizou a fase inicial com 12 pontos, com o Galo em segundo, com 9. Na fase de oitavas de final, passou pelo Estudiantes. Na Argentina, vitória dos mandantes por 2 a 1. O troco veio no El Campín: 2 a 0 e classificação para a equipe do técnico Gustavo Costas.





O Internacional do técnico Diego Aguirre se qualificou à fase de quartas de final ao superar o Atlético Mineiro, após dois jogos eletrizantes. Na fase de grupos, o Inter terminou em primeiro na chave que contava com o também classificado Emelec, além de The Strongest e Universidad de Chile.



Com a terceira melhor campanha da Copa Libertadores, o Colorado encarou o Galo nas oitavas. Em Belo Horizonte, o ditado "caiu no Horto, tá morto" não atingiu os gaúchos e eles saíram bem vivos com um empate em 2 a 2. Na partida de volta, vitória por 3 a 1 no Beira-Rio, com gols marcados por Valdívia, D'Alessandro e Lisandro López para os mandantes.





