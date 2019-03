Fluminense derrota Cabofriense pela Taça com grande atuação de Ganso

O Fluminense venceu a Cabofriense, no Maracanã, em jogo válido pela 3ª rodada da Taça Rio. Com mais posse e domínio total da partida, pôde se enxergar coisas muito positivas da partida, como por exemplo, a excelente atuação de Paulo Henrique Ganso, que deu passes no seu melhor estilo.

O maior reforço do Flu para a temporada deu a assistência, mesmo que de forma bem simples, para o segundo gol do time. Outras boas oportunidades que foram criadas dos pés do atleta foram desperdiçadas pelo ataque tricolor.

Em uma primeira etapa tranquila, o Fluminense tomou conta das ações, criou oportunidades, não se viu ameaçado pela Cabofriense e ainda fez um gol. Em uma bola alçada da área vindo do lado direito, Matheus Ferraz disputou de cabeça com a zaga e espirrou a bola para o lado. Allan, também de cabeça, devolve a bola para o miolo da área e Yony González, em um voleio meio esquisito, coloca a bola no canto do gol abrindo o placar aos 24 minutos.

Depois disso, o Tricolor ainda criou novas oportunidades com Luciano e o próprio Yony González, mas o placar continuou o mesmo até o intervalo.

A segunda etapa guardava os momentos mais animados da partida. Aos 19 minutos, em boa jogada de Gilberto pelo meio, o lateral de ofício passou para Caio Henrique na área. O jogador não obteve sucesso na jogada e devolveu para o lateral que, por sua vez, deixou a bola com Ganso. O camisa 10 clareou a jogada em Luciano pela direita, que domina, encara a marcação e coloca no limite esquerdo da meta, fazendo o segundo gol do Flu no jogo e o seu sétimo na temporada.

O tricolor das laranjeiras ainda teve outras boas oportunidades. Os torcedores que estiveram no Maracanã neste domingo conseguiram ver Ganso deixando Luciano de cara para o gol com um passe sutil, inesperado e de extrema qualidade, no melhor estilo Paulo Henrique. O atacante parou no goleiro George. Mais tarde o mesmo viria acontecer com Gilberto. O lateral recebeu um ótimo lançamento em profundidade do meia mas isolou a bola por cima do gol.

Já no fim da partida, a Cabofriense foi contemplada com um gol de honra. O time da região dos lagos que mesmo com a derrota não se acovardou diante do tricolor, viu Abner receber dentro da área, pedalar pra cima de Airton e soltar uma bomba para fazer o único gol da equipe aos 45 minutos.

O Fluminense agora é líder do Grupo A da Taça Rio, enquanto a Cabofriense, mesmo com a derrota de hoje, vai passar a rodada na segunda colocação do Grupo B.

O time de guerreiros volta a campo nesta quinta-feira (14) contra o Boavista, em Bacaxá. O jogo é válido pela 5ª rodada da Taça Rio e será realizado de forma antecipada, já que foi mudado de data devido ao ocorrido no Ninho do Urubu, em fevereiro, que gerou mudança de data em 4 jogos do Fluminense.

A Cabofriense volta a campo apenas no domingo (17) às 16h em partida contra o Vasco, no estádio Kléber Andrade. O jogo é referente à 4ª rodada da Taça Rio.