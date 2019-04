Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Grêmio 

O Grêmio disputará o Campeonato Brasileiro de 2019 em busca de seu terceiro título na competição. O Tricolor foi campeão em 1981 e 1996. Mesmo em um momento difícil na Copa Libertadores, a equipe chega com moral no campeonato nacional após se sagrar campeão estadual contra o Internacional, seu maior rival.

O clube ainda foi campeão invicto do Campeonato Gaúcho e sofreu apenas um gol em toda competição. Em 17 jogos, a equipe comandada por Renato Portaluppi venceu 11 vezes e empatou em seis ocasiões.

Escalação

Renato Portaluppi varia a formação entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3. Em semana de jogos decisivos, Portaluppi impõe um revezamento na equipe, priorizando a escalação de jovens atletas e jogadores recém contratados. Os titulares são Paulo Victor, Leonardo, Geromel, Kannemann, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre, Everton e André.

Diego Tardelli ainda pode aparecer entre os titulares. Por estar entrando em forma física para aguentar os 90 minutos, Tardelli e Alisson vem revezando pelo lado direito do campo. Luan foi afastado recentemente da equipe por não estar na forma física ideal, mas deve voltar em breve à equipe titular.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Destaque

Everton, atacante de 23 anos, que começou a carreira em 2014, no próprio Grêmio, disputará sua sexta edição do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Tricolor na competição nacional, “Everton Cebolinha” entrou em campo 105 vezes e marcou 24 gols. Em 2018, Everton marcou dez gols em 24 jogos e esteve na seleção do campeonato.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Fique de Olho

Diego Tardelli chegou no Grêmio em fevereiro deste ano, após passar quatro temporadas no futebol chinês, como a maior contratação do clube para a temporada. Ainda entrando em forma física, o atacante disputa vaga com Alisson pelo setor direito do ataque.

O último Brasileirão que Tardelli disputou foi o de 2014. Na ocasião, jogando com a camisa do Atlético-MG, esteve na seleção do campeonato e foi eleito o craque da competição daquele ano. O jogador foi campeão brasileiro em 2007, quando jogava no São Paulo.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Técnico

Desde setembro de 2016 no clube, Renato Portaluppi será o treinador do Grêmio no Campeonato Brasileiro pelo quarto ano consecutivo. O técnico ainda comandou o time no Brasileirão em 2011 e, também, em 2013, ano em que deixou o time na vice-colocação do campeonato, sua melhor campanha na competição como treinador. Portaluppi comandou o Grêmio em 180 jogos no campeonato nacional.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Estádio

Inaugurado em 8 de dezembro de 2012, com uma vitória pelo placar de 2 a 1, em um amistoso contra o Hamburgo-ALE, a Arena do Grêmio é o estádio que o Tricolor manda seus jogos. A capacidade oficial do estádio é 55.663.

O maior público que a arena recebeu foi em 2016, na final da Copa do Brasil, em um empate de 1 a 1, contra o Atlético-MG, quando recebeu 55.337 torcedores. Na ocasião, o Grêmio foi campeão e marcou o primeiro título de seu novo estádio.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Posição em 2018

O Grêmio terminou na quarta colocação no Campeonato Brasileiro de 2018. A equipe comandada por Renato Portaluppi somou 66 pontos em 38 jogos, marcando 48 gols e sofrendo 27.

Por ter terminado na quarta posição, o clube garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019, e ainda terminou o Brasileirão com a segunda melhor defesa do campeonato.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Expectativa para 2019

A expectativa do clube para o Campeonato Brasileiro na temporada e se sagrar campeão. Após figurar entre as quatro melhores equipes nas colocações do Brasileirão de 2017 e 2018, o Grêmio busca acabar com o jejum de 23 anos sem ser campeão brasileiro. Caso o título não venha, a equipe deve brigar pelas primeiras colocações na competição.