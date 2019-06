Embalado, Internacional busca aproximação aos líderes diante do vice-lanterna Avaí

Com aspirações bem diferentes, Internacional e Avaí se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2). A partida no Beira-Rio, às 19h, coloca frente a frente o Colorado, oitavo colocado, com dez pontos, três a menos que os líderes, e o Leão, que ocupa o penúltimo posto, com somente três pontos.

As equipes se enfrentaram 12 vezes em jogos oficiais, com nove vitórias do Inter, duas do Avaí e um empate. A última vez que se encontraram foi na Copa da Primeira Liga em 2016, e o Colorado venceu por 3 a 0, no Beira-Rio. Pelo Brasileiro, não se enfrentam desde 2015, quando os catarinenses triunfaram por 3 a 0, na Ressacada.

A arbitragem em Porto Alegre será comandada por Rodrigo Nunes de Sá, auxiliado por Michael Correia e Silbert Faria Sisquim. A equipe do VAR será composta por Marcelo de Lima Henrique, João Batista de Arruda e Luiz Claudio Regazone. Toda equipe é do estado do Rio de Janeiro.

Inter vai a campo sem subestimar rival

O Internacional vive um bom momento na temporada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu na quarta-feira (29), que garantiu o time nas quartas da Copa do Brasil, o Colorado chegou a sexta partida sem derrotas na temporada. No Brasileiro, os gaúchos ocupam o oitavo lugar, com 10 pontos e vem de empate sem gols com o Santos fora de casa.

Apesar da fase positiva, que contrasta com o jejum que vive o rival, o volante Nonato pregou respeito ao Avaí e espera dificuldades para o Inter na partida deste domingo (2).

"O Avaí, por mais que esteja lá embaixo, vai nos apresentar dificuldades. Temos que tratar cada jogo como uma final, como já estamos fazendo. Cada jogo é um jogo. Não é porque estão na zona de rebaixamento que vai ser mais fácil ou não", disse.

Nonato tem concorrência na posição com o retorno de Patrick, mas deve ser titular contra o Avaí. Odair Hellmann deve colocar uma escalação um pouco mais ofensiva, recolocando D'Alessandro entre os titulares. Uendel, que era dúvida após sentir lesão contra o Paysandu, treinou normalmente e não deve ser problema para o treinador. Dudu, Rodrigo Dourado, Matheus Galdezani e Rodrigo Moledo estão fora por conta de problemas físicos, enquanto Iago está com a Seleção Pré-olímpica.

Geninho testa nova opção em busca de maior eficiência no ataque

Nas últimas duas partidas, o Avaí finalizou 31 vezes no total, mas só somou um ponto. Na segunda-feira (27), o Leão fez um ótimo primeiro tempo, saiu na frente, mas acabou perdendo de virada para o Ceará e foi derrotado na Ressacada por 2 a 1. Com apenas três pontos e sem vencer em seis rodadas, o time ocupa a vice-lanterna.

“Estamos atuando bem há dois jogos, mas os resultados não tem aparecido. Esperamos que com os ajustes que fizemos, possamos continuar jogando bem e desta vez que venha o resultado”, disse o técnico Geninho.

Geninho quer aliar boas atuação do Avaí com vitórias (Foto: André P Ribeiro/Avaí FC)

Sem contar com Brenner, que está fora do jogo por ter seu contrato vinculado ao Inter, Geninho deve escalar Matheus Matias pela primeira vez como titular, preterindo Daniel Amorim, artilheiro do time com 14 gols no ano. Outra alteração no time titular será a entrada de Betão, que cumpriu suspensão contra o Ceará e entra na vaga de Marquinhos.