River Plate x Flamengo: o que você precisa saber sobre a final da Libertadores

No próximo sábado (23), às 17h, no horário de Brasília, o mundo tem um encontro marcado com o conflito histórico entre River Plate e Flamengo, na 60ª edição da Libertadores. Com essa partida, o rubro-negro conquista sua segunda ida à uma final de Libertadores, sendo uma vitória, em 1981, contra os chilenos do Cobreloa. Enquanto o atual campeão, River Plate, está na sua sétima ida à uma final da liberta, tendo levantado 4 taças, a terceira em cinco anos. O time argentino conquistou as finais dos anos de 86, 96, 2015 e 18.

Estádio

O estádio escolhido foi o Monumental, que suporta 80.093 torcedores, sendo 80 mil nas arquibancadas e 20 mil nas tribunas e camarotes, e fica localizado na capital do Peru, Lima. O palco escolhido é o maior estádio da América do Sul e tem apenas 19 anos de vida.

Neste fim de semana, o time carioca jogará pela primeira vez naquele gramado e retorna à capital peruana após 52 anos, quando jogou contra o Allianza Lima em amistoso — e perdeu de 4 a 2, com gols de João Daniel e Fio Maravilha para o Fla.

Apesar de grande, o Monumental nunca recebeu uma final de torneio internacional, porém foi palco para grandes eventos com artistas estrangeiros como Paul McCartney, Beyoncé, Black Eyes Peas, dentre outros...

Acesso

Localizado no distrito de Ate, área leste da cidade, a sede tem acesso complicado, possuindo apenas uma rua que dá acesso ao estádio, a Javier Prado Este. Segundo a Conmebol, o acesso ficará da seguinte maneira:

Rivalidade latino-americana

Mais uma vez Brasil e Argentina se enfrentam em disputa de uma final. Essa será a 15ª vez que os dois países se encontram em uma partida pela Copa Libertadores, o que gerou nove vitórias para os hermanos e apenas cinco para os brasileiros. A última disputa foi em 2017, quando o Grêmio venceu o Lanús, por 1 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 no jogo de volta.

Se tratando de Fla e River, quatro encontros já aconteceram na história da Liberta: duas vitórias rubro-negras e dois empates.

As primeiras partidas foram em 1982, um ano após o Flamengo conquistar a sua primeira Libertadores. O time liderado por Zico em campo venceu por 3 a 0 na Argentina, e por 4 a 2, no Rio de Janeiro. Já em 2018, o encontro foi na fase de grupos, resultando nos empates de 2 a 2 no Nilton Santos e 0 a 0 no Monumental.

A bola da final (Foto: Reprodução/Conmebol)

Arbitragem

A Conmebol anunciou nessa terça-feira (19) que o árbitro que ficaria responsável pelo VAR, o peruano Diego Haro, foi retirado da função, sendo substituído pelo uruguaio Esteban Ostojich. Para o lugar de Esteban, Victor Carillo foi chamado.

Toda essa mudança foi necessária devido a um descumprimento da política interna de arbitragem da entidade, por parte de Diego em não elogiar, criticar ou avaliar quaisquer equipe envolvida ao jogo em que ele trabalhará. O árbitro falou com a rádio argentina Mitre, sobre a sua expectativa para o jogo, além de elogiar as duas equipes.

"São duas equipes com muita história. Um está ganhando tudo, o outro vai em busca de fazer história. Ambos têm muita torcida na América do Sul, ambos vem jogando de uma forma espetacular. Os dois têm técnicos que sabem muito de futebol. Tem todos os ingredientes para uma grande final", opinou Diego em entrevista.

Portanto, a equipe de arbitragem será a seguinte:

Árbitro principal: Roberto Tobar (Chile)

Roberto Tobar (Chile) Árb. Assistente 1: Christian Schiemann (Chile)

Christian Schiemann (Chile) Árb. Assistente 2: Claudio Rios (Chile)

Claudio Rios (Chile) 4º Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)

Andres Rojas (Colômbia) VAR: Esteban Ostojich (Uruguai)

Árbitro chileno Roberto Tobar (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Voo

O avião que partiu rumo à Lima, nesta quarta-feira (20), por volta das 16h30 (horário de Brasília), levou a numeração 9381. Já a chegada prevista para às 9h25 (horário de Brasília) do domingo (24) leva a numeração de 9719. Ambas numerações fazendo referência ao título de 1981 e o suposto título da Libertadores que o clube pode conquistar neste ano de 2019.

Agora, o que resta é esperar e torcer para que o desempenho permaneça no mesmo nível ou melhor do que o time está mostrando na Copa e no Brasileirão, onde é líder isolado com a diferença de 13 pontos para o segundo colocado.