Botafogo-PB anuncia contratação de Léo Moura

O Botafogo-PB acertou mais uma contratação para a temporada 2020. Trata-se do lateral-direito Leonardo Moura, de 41 anos, que estava no Grêmio. O desfecho positivo da negociação foi anunciado pelo presidente do clube, Sérgio Meira, em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (27), no CT da Maravilha do Contorno.

Léo Moura chega ao Belo como o principal reforço da equipe. Antes de abrir negociações com o lateral, a diretoria alvinegra fez proposta pelo atacante Luís Fabiano, ex-São Paulo, e pelos goleiros Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, e Renan, ex-Internacional.

Na última temporada, o jogador vestiu a camisa do Grêmio. Pelo Imortal, Léo Moura conquistou a Libertadores em 2017 e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte, além do Campeonato Gaúcho 2018 e 2019.

A melhor fase da carreira do experiente lateral aconteceu quando o mesmo vestiu a camisa do Flamengo, entre os anos de 2005 e 2015. No rubro-negro, Léo Moura foi bicampeão da Copa do Brasil (2006 e 2013), campeão brasileiro em 2009 e pentacampeão carioca. Individualmente, o jogador foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro por quatro anos seguidos.

Esta será a segunda passagem de Leonardo Moura pelo futebol nordestino. Em 2016, o lateral defendeu o Santa Cruz, onde conquistou a Copa do Nordeste e atuou em 33 de 38 partidas do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O vínculo de Léo Moura com o Botafogo-PB será até o final desta temporada. Antes mesmo de ser oficializado como reforço, o lateral já fazia campanha para alavancar os planos de sócios para torcedores do Belo.