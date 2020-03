Santa Cruz vence Náutico no Arruda e se classifica para semifinal do Pernambucano

O Campeonato Pernambucano 2020 tem o primeiro classificado para a semifinal. Na tarde deste domingo (01), o Santa Cruz derrotou o Náutico por 2 a 0 no estádio do Arruda e garantiu a vaga. Victor Rangel e William Alves, ambos no segundo tempo, marcaram os gols tricolor.

Durante o primeiro tempo, o Santa Cruz conseguiu ter as melhores oportunidades. Teve a posse de bola e finalizou mais em gol, enquanto o Náutico não conseguiu chutar na meta adversária. A primeira boa chegada foi dos donos da casa. Aos quatro minutos, Josa vacilou no meio-campo, a bola sobrou para Victor Rangel e o atacante avançou até a entrada da área para finalizar na rede pelo lado de fora.

A equipe de Itamar Schulle chegou novamente aos 14. Paulinho avançou sem marcação pela esquerda, passou pela marcação e chutou de canhota. O goleiro Jefferson defendeu com a ponta dos dedos no canto esquerdo. A primeira jogada com perigo do Náutico só aconteceu aos 38 minutos. Erick acionou Hereda, que livre de marcação na direita, cruzou errado e a bola ficou nas mãos do goleiro Maycon Cleiton.

Na reta final da etapa inicial, o Santa Cruz chegou aos 42. Lombardi, que entrou no lugar de Ronaldo Alves, saiu jogando errado e a bola sobrou para Toty. O lateral avançou até a intermediária e finalizou. Jefferson segurou.

A segunda etapa começou do mesmo jeito que a primeira: com o time coral no ataque. Em jogada ensaiada aos dois minutos, Toty cruzou para a área e William Alves cabeceou no canto direito. A bola passou raspando a trave. Aos cinco, Mayco Félix recebeu em velocidade, avançou até a entrada da área e soltou a bomba. O goleiro Jefferson se esticou todo para defender.

Após pressionar, o gol do Santa Cruz saiu aos 19 minutos. Victor Rangel recebeu passe de Paulinho na entrada da área, dominou, encarou a marcação e finalizou de pé esquerdo no canto direito do goleiro Jefferson. O Timbu quase empatou aos 29. Jorge Henrique cruzou para a área e a bola sobrou para Jean Carlos na esquerda. O meia tocou de primeira para dentro da área e Kieza desviou. O chute saiu fraco.

Aos 33, Victor Rangel roubou a bola de Josa na entrada da área e soltou uma bomba de pé direito. O goleiro Jefferson espalmou e evitou um golaço do atacante tricolor. Aos 34, Feliphe Gabriel cruzou da esquerda e William Alves subiu mais que Wilian Simões para cabecear e anotar o segundo gol tricolor na partida.

Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

Na reta final da partida. Wilian Simões pegou rebote dentro da área e chutou de primeira. A bola passou perto da trave esquerda. O último lance perigoso aconteceu os 49, Erick rolou para Jorge Henrique na entrada da área, que chutou colocado e o goleiro Maycon Cleiton fez uma grande defesa.

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos 19 pontos e se garantiu na semifinal do Estadual. Já o Náutico, caiu duas posições ao decorrer da rodada e atualmente ocupa a quarta colocação. O time de Itamar Schulle volta a campo na próxima quarta-feira (04), agora, pela Copa do Brasil. O Tricolor do Arruda viaja até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, às 21h30, no Estádio Olímpico. O Timbu também joga na quarta. Enfrenta o CRB, às 19h30, no Rei Pelé, em duelo válido pela Copa do Nordeste.