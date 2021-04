Sem espaço no Flamengo, zagueiro Matheus Thuler fecha negociação com Montpellier

Sem espaço no Flamengo de Rogério Ceni, o zagueiro Matheus Thuler acertou com o Montpellier até junho de 2022.

O Flamengo receberá de imediato 200 mil euros (R$ 1,3 milhão) pelo empréstimo do atleta. O contrato contém opção de compra por parte dos franceses. Caso o Montpellier queira fechar com Thuler em definitivo, o clube terá que pagar 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões).

Os franceses veem o jovem de 21 anos como o sucessor do também brasileiro Hilton (43 anos), que deve se aposentar no final desta temporada, após completar 500 jogos pelo Campeonato Francês e se tornar o estrangeiro com mais partidas disputadas na história da liga.

No entanto, Thuler não entra em campo desde o dia 24 de novembro, quando enfrentou o Racing pela Libertadores. Desde então, rumores de que o jogador desejava deixar a equipe e rumar a Europa aumentaram.

Em seu currículo, o zagueiro de 21 anos tem uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois campeonatos cariocas, além da participação no Sul-americano sub-20 de 2019 com a Seleção Brasileira.