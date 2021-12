Athletico busca façanha para conquistar bicampeonato contra Atlético-MG pela Copa do Brasil

Faltam 90 minutos para a taça da Copa do Brasil ser erguida. A ida teve placar histórico de 4 a 0 construído por um Atlético-MG soberano diante do frágil Athletico-PR. A finalíssima para descobrir o novo bicampeão será nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília). Para sonhar com o título, o Furacão precisa realizar a façanha de ganhar por cinco gols de vantagem, quatro leva a disputa para os pênaltis. Com uma mão na taça, o Galo tem a vida tranquila e pode perder por até três gols que ainda ficará com o título.

Athletico

Sem contar com o zagueiro Thiago Heleno, suspenso, Alberto Valentim ainda possui dúvida no ataque. O atacante Nikão sente dores no tornozelo. Por outro lado, poderá contar com o lateral Khellven, que foi expulso contra o Flamengo.

Provável escalação: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Christian) e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Pedro Rocha, Renato Kayzer e David Terans.

Valentim reconhece as adversidades do confronto, mas pondera o fator casa.

"Vamos nos preparar para vencer a partida. Vai ser um time aguerrido, de raça, com a identidade do Athletico aqui dentro da Arena. Um time que vai buscar a vitória, com todas as nossas forças. Depois, vamos ver o placar".

Diego Costa não está apto para o jogo. O atacante sentiu a coxa no decorrer da partida. Cuca tem a opção de escalar Eduardo Vargas, que entrou no lugar do jogador e marcou dois gols, ou Nacho Fernández.

O técnico alvinegro espera dificuldades na Arena e salienta que precisa jogar com seriedade.

“É fazer um grande jogo, mas sabendo que vai ser um jogo duro. Foi 4 a 0? Foi, conquistamos isso. Mas com 40 mil na casa do adversário, tem que saber entender o jogo".

Provável escalação: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Vargas (Nacho Fernández e Keno.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Quarto árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Quinto árbitro: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)

Assistente de vídeo (AVAR): André da Silva Bitencourt (RS)

Observador de VAR: Sergio Correa da Silva (RJ)