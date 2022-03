De virada, Santos vence Água Santa e confirma permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista

Na Vila Belmiro a tensão era quase vista fisicamente no ar. O Santos recebeu o Água Santa e ambos jogavam a permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista. E na última rodada da competição o jogo foi intenso. Dadá Belmonte abriu o placar, Zanocelo empatou, Goulart virou, Kaiky ampliou e Rodrigo Sam diminuiu, deixando o 3 a 2 no resultado

Com isso o Santos chegou a 14 pontos no grupo D, evitando o rebaixamento e ficando a apenas um ponto do Santo André, que se classificou junto com o Bragantino. Já o Água Santa se manteve com 11 pontos, na lanterna do grupo A e não caiu pois a Ponte apenas empatou o jogo e ficou com nove pontos.

O time da virada, o time do amor!

A primeira chance do jogo tenso na Vila foi do Santos, com Lucas Barbosa batendo de fora da área e obrigando Victor Souza a espalmar para longe.

Então aos nove Fernandinho bateu o escanteio fechado e acertou o travessão. No rebote houve uma finalização, onde a defesa tirou em cima da linha e, nesse rebote do rebote, Dadá Belmonte chutou pro gol e abriu o placar!

Toda essa tensão por conta do Água Santa abrir o placar e deixar o risco de rebaixamento altíssimo durou dois minutos apenas quando Marcos Leonardo chutou já dentro da área, carimbou a defesa e viu Zanocelo bater de fora no rebote para empatar o jogo!

E apenas quatro minutos depois Lucas Pires recebeu o passe na esquerda, foi na linha de fundo e cruzou para Ricardo Goulart dar um peixinho na bola e virar a partida para o alvinegro praiano!

Aos 25 Marcos Leonardo bateu uma falta por cima da barreira e Victor Souza espalmou por cima do gol. O escanteio foi batido, tirado pela defesa e, na sequência, Alex Silva invadiu a área e finalizou, mas João Paulo defendeu!

Então quatro minutos depois Lucas Pires cobrou um escanteio na cabeça de Kaiky, que fuzilou pro gol e ampliou o placar para o Peixe!

No segundo tempo a situação ficou mais calma pois nem Santos e nem Água Santa cairiam com o resultado. Apenas aos 38 Bauermann fez uma falta perto da área, levou o segundo amarelo e foi expulso. Dessa falta veio um cruzamento na área e Rodrigo Sam cabeceou pro gol, fechando o placar em 3 a 2.