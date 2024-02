Na tarde deste sábado (24), o Red Bull Bragantino visitou o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2024, às 16h (horário de Brasília). A partida terminou 1 a 0 para os visitantes, mesmo com um jogador a menos.

A vitória foi mais um passo para o Massa Bruta se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista. O time de Pedro Caixinhas atingiu os 18 pontos e é líder do grupo C, o mesmo de Mirassol, Inter de Limeira e Corinthians. Por outro lado, o Ituano segue em situação delicada no torneio e flerta com o rebaixamento desde o início.

Pode gritar, torcedor!

Aos 26 minutos da etapa inicial, o Bragantino abriu o placar. Bruno Gonçalves foi o autor do gol que deu a vitória ao time de Bragança Paulista. A bola sobrou dentro da área com o atacante, que acertou um chute de primeira e correu para o abraço!

O jogo

O Massa Bruta dominou o duelo desde o início, apesar de ter iniciado com os reservas. Logo no início, aos oito minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Bragantino, mas o VAR analisou o lance e cancelou a penalidade. Aos 26 minutos, o Massa Bruta marcou pela primeira vez com Bruninho. No decorrer da primeira etapa, o Bragantino ainda conseguiu levar perigo ao gol de Jefferson Paulino e, no final o Ituano fez uma blitz para empatar, mas não levou perigo.

Na volta do intervalo, o jogo começou a ser mais equilibrado e os dois times criaram oportunidades de balançar as redes, mas as tentativas não resultaram em gol. Aos 45 minutos, após falta dura em Léo Duarte, Talisson foi expulso e o Galo tentou pressionar, mas os comandados de Pedro Caixinhas conseguiram segurar o resultado.

Agenda

O próximo jogo do Ituano é contra a Inter de Limeira, no dia 2 de março, no estádio Major Levy Sobrinho, às 20h. Já o Bragantino joga a pré-Libertadores na terça-feira (27) contra o Águilas Doradas-COL, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da segunda fase. Na partida de ida, empate sem gols.