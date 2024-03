Na manhã desta quarta-feira (20), a Federação Paulista de Futebol se reuniu com representantes dos quatro semifinalistas do Paulistão Sicredi 2024 para a definição de data, hora e local das duas semifinais do torneio estadual.

Visando arrecadar maior renda com grande público, o Santos Futebol Clube optou por decidir sua vaga na finalíssima do estadual na Neo Química Arena, casa do Corinthians, na quarta-feira (27). Em entrevista a Vavel Brasil, através do repórter Pedro Cunha, o vice-presidente do clube, Fernando Bonavides, já havia sinalizado o interesse em atuar na capital paulista.

Já o Palmeiras, enfrentará o Novorizontino na quinta-feira (28), em busca de chegar a sua quinta final consecutiva de estadual. O Verdão contará com reforço importante para a decisão. Trata-se do retorno do Allianz Parque, que volta a ficar a disposição do clube após realização de vistorias técnicas da FPF, que liberou para utilização a Arena que estava interditado desde 2 de fevereiro.

As semifinais do Campeonato Paulista serão realizadas em jogo único. Na sequência, os finalistas se enfrentam em partidas de ida e volta, marcadas para os dias 31 de maio e 7 de abril.

Confira a tabela detalhada das semifinais do Paulistão

Foto: DIvulgação/Paulistão

Santos x Red Bull Bragantino: Quarta (27), às 20h30, na Neo Química Arena.

Palmeiras x Novorizontino: Quinta (28), às 21h35, no Allianz Parque.