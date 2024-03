Na tarde deste domingo (17), o Novorizontino eliminou o São Paulo no MorumBIS, em duelo válido pelas quartas de final do Paulistão 2024. A partida ficou empatada em 1 a 1, com os gols sendo marcados por Ferreirinha e Rômulo descontou para os visitantes. Nas penalidades a equipe de Novo Horizonte levou a melhor, tendo vencido por 5 a 4.

Com show de Lucas Moura, o empate prevalece no primeiro tempo

Foto:Divulgação/São Paulo

Com um show da torcida tricolor no pré-jogo, a vibe do MorumBIS era totalmente favorável aos donos da casa, mas a partir do apito inicial, o jogo mudou, o São Paulo tentava criar boas chances, mas assim como todo o campeonato, o Novorizontino se manteve frio e controlou a partida.

E para a surpresa dos mais de 60 mil torcedores presentes, logo aos 12 minutos de jogo, Novorizontino encaixou um bom contra-ataque, que chegou aos pés de Willean Lepo, que sem pensar muito fez um cruzamento na medida para Rômulo, que sozinho dentro da área, tirou do Rafael e abriu o placar no MorumBIS.

Após o gol, a torcida são-paulina continuava a apoiar a equipe com todas as suas forças, e em campo, o tricolor percebeu que era hora de agir, criava muitas chances de gol, mas parava ma hora da conclusão, até que aos 23 minutos, Lucas Moura recebeu um ótimo lançamento em profundidade pelo lado esquerdo, e em uma fração de segundo, o meia tricolor viu a passagem do Ferreirinha na segunda trave, e fez um cruzamento na medida, Ferreira conseguiu dominar a bola com excelência e tirou com muita frieza do goleiro Jordi, trazendo a torcida a loucura, e colocando o São Paulo de volta no jogo.

Após o gol marcado, os mandantes aproveitavam o calor de seus torcedores e continuaram a pressionar a equipe do Tigre do Vale, continuando a criar ótimas chances, com uma etapa espetacular de Lucas Moura, puxando contra-ataques o tempo todo e levando o tricolor ao ataque. Mas a falta de eficácia predominou e na hora da finalização, o São Paulo pecava, e com isso, primeira etapa acabou empatada, com uma expectativa muito alta para o segundo tempo.

Empate mantido e penalidades confirmadas

Foto:Divulgação/São Paulo

Se na primeira etapa o ritmo imposto pelo tricolor paulista era extremamente alto, nos primeiros minutos do segundo tempo essa postura se foi, substituída por uma postura mais defensiva de ambas as equipes que voltaram a se estudar por algum tempo, com poucas chances criadas.

Mas chegando perto dos 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo, apesar de ter a posse da bola, começou a “deixar” o seu adversário jogar, dando muitos espaços e, consequentemente, favorecendo a criação de jogadas da equipe e acabou sofrendo ataques de muito perigo, que acabaram parando nas mãos de Rafael que fez duas ótimas defesas.

E com um jogo extremamente disputado, com boas chances criadas pelos dois lados, o empate foi seguindo no placar, com a equipe do Morumbi tendo as melhores chances até o momento. Mas as inúmeras chances criadas não adiantaram de muita coisa, o São Paulo não aproveitou as suas oportunidades e levou a partida para as penalidades máximas.

Nos pênaltis, a equipe do interior levou a melhor, e por 5 a 4 se classifica para a próxima fase do estadual.

Próximos Compromissos

São Paulo sendo eliminado do Campeonato Paulista 2024, o próximo compromisso será válido pela Libertadores 2024, na qual será efetuado o sorteio amanhã (18), para definir os adversários do tricolor.

Novorizontino classificado para a semi-final, terá seu próximo compromisso marcado possivelmente para o dia 27, em que enfrentará o Palmeiras na Arena Barueri.