Fim de uma era: Maria Sharapova anuncia aposentadoria

A manhã desta quarta-feira (26) começou com uma impactante noticia para os fãs do tênis. Maria Sharapova, ex-número um do mundo, anunciou, em carta aberta publicada pela Vanity Fair, que estava se retirando do esporte profissional.

"O tênis em mostrou o mundo - e me mostrou do que eu sou feita. Foi com ele que eu me testei e me fiz crescer. Então, não importa o que eu escolha para meu próximo capítulo, minha próxima montanha, eu continuarei persistindo. Eu ainda estarei escalando. Eu ainda estarei crescendo. Tênis - eu estou me despedindo", foram as palavras que a russa usou em sua publicação no instagram.

Maria tem atualmente 32 anos de idade e ocupa a 373ª posição no ranking WTA. A russa, que vinha enfrentando sérias dificuldades com seu ombro direito, jogou pela última vez no Australian Open, onde perdeu na primeira rodada para a croata Donna Vekic em dois sets rápidos.

O último torneio conquistado pela russa foi o Tianjin Open, em 2017, onde venceu a bielorrussa Aryna Sabalenka em dois sets. O título foi o de número 36º e o último da grande carreira da multi campeã.

Sharapova tem no currículo cinco títulos de Grand Slam (Wimbledon 2004, Us Open 2006, Australian Open 2008, French Open 2012 e 2014), uma Medalha Olímpica (Londres 2012 - ganhou prata), um título no WTA Finals (2004), 14 títulos de Premier Mandatory/Premier 5 e outros 17 títulos em outros níveis de torneios.

A russa se aposenta do circuito sendo uma das jogadoras mais populares da história do esporte e como uma inspiração para as jogadoras mais jovens.

Até o momento, Roland Garros, WTA de Roma (onde Maria venceu três vezes), a croata Donna Vekic e a patrocinadora Head se pronunciaram sobre a aposentadora da russa.