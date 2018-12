Cristiano Ronaldo marca de pênalti e Juventus vence Torino no Derby della Mole

Neste sábado (15), o Derby della Mole movimentou Turim em mais uma partida pela Série A. Em confronto válido pela décima sexta rodada do campeonato, a Juventus levou a melhor e venceu o rival Torino por 1 a 0 fora de casa.

Com o resultado, a Velha Senhora se isola ainda mais na liderança do campeonato, chegando a 46 pontos e garantindo o 'título' antecipado do primeiro turno. Por outro lado, o Toro permanece a sexta posição, com 22 pontos e pode ser ultrapassado ainda nesta rodada.

Ambos os times só voltam a jogar no sábado (22). Ao 12h (horário de Brasília), a Granata visita o Sassuolo no Cittá Del Tricolore. Já o time bianconeri recebe a Roma no Juventus Stadium, ás 17h30 (horário de Brasília).

O jogo

Os primeiro minutos de bola rolando tiveram tons equilibrados, com a equipe visitante se portando de maneira mais ofensiva. Aos 15 de jogo, saiu a grande oportunidade inicial. Bomba de Cristiano Ronaldo pra boa defesa de Sirigu, que se esticou todo para salvar a pele do Toro.

Alguns momentos depois, o time da casa ensaiou uma pressão para cima da Juve. Ansaldi conseguiu arranjar escanteio a favor do Torino e jogou na área. O zagueiro Izzo cabeceou pra baixo, a bola ia tomando a direção do gol, mas Chiellini tirou. Na sobra, Baselli chutou cruzado, mas a finalização saiu torta.

Aos 35, mais uma chegada dos mandantes. Batida de Zaza pelo lado esquerdo ataque e Mattia Perin defendeu seguramente. Sete minutos depois veio a resposta da Vecchia Signora. Dybala cobrou escanteio e o zagueiro Chiellini desviou, mas Ichazo conseguiu segurar.

Na volta para o segundo tempo, mais ataque do Torino. Levantamento feito lado direito e Izzo testou forte, mas pra fora. Na sequência, bola perdida pela Juventus no meio e sobra para Belotti, que arrisca e manda no alto com apenas cinco minutos de etapa complementar.

Aos 55, a Juventus resolveu aparecer pela primeira vez na volta para o intervalo. Cristiano Ronaldo limpou a marcação duas vezes e deixou com Alex Sandro na esquerda. O lateral brasileiro cruzou na medida e Matuidi sofreu a antecipação do zagueiro na hora em que ia cabecear.

A partida era tensa em Turim e tomou mais ar de drama aos 67 de bola rolando. O goleiro uruguaio Ichazo derrubou Mandzukic dentro da área e o árbitro não titubeou ao marcar a penalidade. Na cobrança, CR7 na bola. O gajo bateu no canto direito e o arqueiro foi no mesmo canto, mas a bola entrou. Gol de número 500 da Juventus na Série A.

Alguns minutos depois, em mais um ataque juventino, Mandzukic faz o segundo, mas o tento acabou anulado. O croata ajeitou a bola com a mão e o árbitro viu a infração.

Com o resultado a seu favor, a Velha Senhora começou a administrar o embate e foi apenas diminuindo ritmo, aguardando o fim do jogo. Foi mais uma vitória da Juventus, que segue sem ser derrotada na liga até aqui.