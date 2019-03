Fiorentina cede empate para Torino e chega ao sexto jogo seguido sem vitória

Novamente a Fiorentina saiu na frente em uma partida da Serie A, mas acabou empatando pela 14ª vez na temporada. Neste domingo (31), Simeone abriu o placar no Artemio Franchi, mas Baselli fez para o Torino e decretou o 1 a 1 em partida válida pela 29ª rodada do Italiano. A Viola não vence por qualquer competição desde 17 de fevereiro - quatro empates e duas derrotas no período.

O início de jogo da Fiorentina impressionou. Adiantando suas linhas, o time da casa deu pouco tempo ao Torino para respirar e criou ótimas chances logo de cara. Aos dois, Benassi recebeu de Biraghi na entrada da área, arriscou chute forte e Sirigu conseguiu espalmar. No rebote, Simeone recebeu cruzamento de Veretout e cabeceou no meio da área, mas o goleiro salvou novamente.

Após saída de bola estranha do time visitante aos seis , Vitor Hugo tocou de cabeça do meio-campo e, contando com falha clamorosa da defesa granata, Simeone ficou livre de frente para o goleiro e teve calma para fazer 1 a 0.

Aos poucos, o Torino conseguiu acalmar as coisas e ficar mais com a bola para controlar um pouco mais o jogo. Mesmo assim, a Fiorentina contou com Biraghi e Muriel bastante participativos para criar bem mais chances. Foram 11 a quatro em finalizações para os mandantes, apesar de 60% de posse de bola dos visitantes.

Aos 17, Ansaldi fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio da área e três jogadores estavam em posição de finalizar, mas Belotti acabou mandando por cima. O Torino passou um bom tempo sem criar ocasiões apesar de ter a posse, mas, aos 33, Baselli recebeu de Falque em posição improvável na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou com rara felicidade para empatar em 1 a 1 na última finalização granata na direção do gol durante todo o primeiro tempo.

Depois de sofrer o gol, a Fiorentina teve boas chances de tomar a frente do placar em jogadas de velocidade. Aos 40, Simeone avançou em jogada individual, deixou dois marcadores para trás e finalizou de frente para o gol, mas parou no goleiro. No último minuto do tempo regulamentar, Muriel deu ótimo passe em profundidade, Benassi se descolou da marcação e chutou cruzado, porém novamente Sirigu fez grande intervenção para manter a igualdade no placar.

A segunda etapa foi de bem menos chances criadas, apesar da manutenção da intensidade. Aos 11, em grande jogada puxada pela direita, Mirallas avançou com velocidade, Muriel achou Simeone, que devolveu para o belga finalizar, com perigo, mas na rede pelo lado de fora.

Os técnicos Stefano Pioli e Walter Mazzarri fizeram alterações ofensivas em busca de uma vitória, mas o nível do jogo foi morno durante boa parte do tempo final. Aos 22, Zaza recebeu cruzamento de Baselli, finalizou de forma acrobática e a bola ainda desviou em Laurini antes de Lafont se esticar para evitar qualquer risco e mandar para fora.

A partida só pegou fogo mesmo na reta final, quando Pioli colocou em campo o estreante Cristóbal Montiel, 18 anos. Aos 41, em sua primeira jogada como jogador profissional, o espanhol avançou pelo meio e abriu espaço para finalizar, mas acabou mandando por cima.

No minuto seguinte, Montiel descolou ótimo cruzamento da entrada da área e encontrou duas opções. Simeone estava melhor posicionado, mas Vlahovic acabou desviando antes e mandou por cima uma grande ocasião. Já nos acréscimos, Biraghi recebeu de Vlahovic na esquerda e apareceu com espaço para finalizar, mas Sirigu voltou a aparecer para garantir um ponto ao Torino.

A Fiorentina permanece na 10ª colocação, com 38 pontos, nove atrás da Roma, primeiro time na zona de Europa League. O Torino é o nono, com 45, muito vivo na luta por vaga à competições europeias.

A Fiorentina volta a campo na quarta-feira (3), quando reencontra a Roma - time que venceu por 7 a 1 na Copa da Itália -, às 16h, fora de casa. No mesmo dia e horário, o Torino tem confronto direto por vaga à Europa League diante da Sampdoria, em casa.