Colômbia 100% e Argentina tropeçando: resumo do Grupo B na Copa América

Nesta segunda feira, o Grupo B recebeu seus últimos jogos e resultados na Copa América. Na Fonte Nova, a Colômbia confirmou os 100% de aproveitamento após vencer o Paraguai por 1 a 0, gol marcado por Cuellar. Já na Arena do Grêmio, a Argentina respirou mais aliviada após bater o Catar por 2 a 0. Gols marcados por Lautaro Martínez e Agüero.

Com as três vitórias, a Colômbia acabou a fase de grupos em primeiro lugar, seguida pela Argentina, que com a vitória na última rodada, respirou aliviada e conseguiu a classificação. Já o Paraguai, acabou em terceiro e só saberá se passa ou não para a fase de mata-mata na segunda, quando Equador e Japão se enfrentam.

Colômbia

100%. Além da classificação, a seleção colombiana carimbou-se como uma das favoritas ao título da Copa América, com as três vitórias na fase de grupo. Após belas atuações, com direito à assistências de puras categorias, James Rodrigues brilhou em terras brasileiras. O jogador colombiano mais uma vez vem sendo o destaque de sua seleção em uma competição no Brasil.

Argentina

Drama e alívio. A seleção argentina começou a Copa América dando mais um susto aos seus torcedores. A derrota para a Colômbia por dois a zero na estreia, já pressionou Messi e companhia, e o empate na rodada seguinte, ligou o alerta máximo. Apenas na última rodada, os hermanos conseguiram a classificação, após vitória sobre o Catar. Na próxima fase a Argentina encara a seleção da Venezuela e precisará de mais entrosamento e precisão ofensiva se quiser passar de fase.

Paraguai

Do quase à oração. O Paraguai abriu dois gols de vantagem contra o Catar no jogo de abertura, mas sofreram o empate já no fim do jogo. Contra a Argentina, "La Albirroja” desperdiçou um pênalti que custou a vitória no segundo tempo. Na última rodada, o castigo. Contra a primeira colocada do grupo, sofreu a derrota que poderá custar sua participação nas quartas de final. Agora, dependerá do resultado entre Equador e Japão para saber se continua ou não na competição.

Catar

Surpresa agradável. Convidada à Copa América, a seleção catari vendeu caro os três jogos que fez na competição. Após estar perdendo por dois gols de diferença, conseguiu o empate contra o Paraguai. No jogo seguinte, sofreu a derrota apenas aos 40’ contra a Colômbia. E contra a Argentina, aproveitou alguns espaços da defesa adversária, mas sofreu mais uma derrota. Apesar da última posição no grupo, mostrou boas trocas de passes, além boas chances de gols em defesas bem mais experientes.