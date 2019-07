Em busca da terceira final seguida, Chile encara Peru na segunda semifinal 

Na noite desta quarta-feira (03), às 21h30, Chile e Peru duelam pela última vaga na final da Copa América. Os bicampeões do continente se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e decidem quem enfrenta o Brasil na final do torneio, no próximo domingo (7), no Maracanã.

Pelo tricampeonato

Para chegar as semifinais, Reinaldo Rueda e seus comandados somaram seis pontos no Grupo C. Logo na estreia, golearam o Japão por 4 a 0. Na sequência, outra vitória diante do Equador, por 2 a 1, na Fonte Nova. Já classificada, La Roja enfrentou o Uruguai na última rodada e perdeu por 1 a 0, gol de Edinson Cavani, e classificou-se na segunda posição do grupo.

A classificação para a semifinal veio de forma dramática. Após empate por 0 a 0 contra a Colômbia, a decisão ficou para os pênaltis. Tesillo errou para a Colômbia e a disputa terminou 5 a 4 para os chilenos.

Atual bicampeão do torneio (2015 e 2016), o Chile tenta a sua terceira final consecutiva de Copa América e repetir um feito alcançado apenas uma vez na história. Nos anos de 1945, 1946 e 1947, a Argentina foi campeã da América batendo o Brasil, por duas vezes, e o Paraguai. Para isso, La Roja conta com Eduardo Vargas e Alexis Sánchez, dois dos artilheiros da atual edição com dois gols cada e remanescentes da “Geração de Ouro”. O volante Arturo Vidal, do Barcelona, sabe da importância da partida na história do país e ressaltou isso em entrevista coletiva.

“Queremos ficar na história como tricampeões, é o nosso principal sonho. Por isso, diante do Peru, queremos fazer a nossa melhor partida da Copa América. Será histórico se passarmos para a final e esse é nosso objetivo”, disse Vidal.

👑 Palabra de @kingarturo23 en Porto Alegre

🗣️ "Tendremos que hacer un gran partido para pasar a la final"



Más declaraciones 👇#VamosChile #CopaAmericahttps://t.co/sgFz4sHwDa — Selección Chilena (@LaRoja) July 1, 2019

Surpreendentes peruanos

A Seleção Peruana se classificou como uma das melhores terceiras colocadas da competição. A Blanquirroja estava no Grupo A e ficou atrás de Brasil e Venezuela, somando quatro pontos – uma vitória, uma derrota e um empate. A estreia do Peru na competição foi com um empate sem gols diante da Venezuela. Na segunda rodada, o único triunfo da equipe na competição. 3 a 1 na Bolívia. Já na última rodada, sofreu uma sonora goleada para o Brasil por 5 a 0.

Tal qual o seu adversário na semifinal, o Peru também passou por uma disputa de pênaltis para se classificar. Após empatar com o Uruguai por 0 a 0, os peruanos converteram todas as penalidades e contou com a defesa do goleiro Gallese no pênalti cobrado por Luis Suárez. 5 a 4 para os peruanos e muita festa dos Blanquirrojos na Fonte Nova.

Apesar de já terem conquistado o continente por duas vezes, o Peru não vence a Copa América desde 1975, quando bateu a Colômbia em uma final de três jogos. Tido como azarão dentre os quatro semifinalistas, a equipe de Ricardo Gareca conta com uma noite inspirada do centroavante Paolo Guerrero para voltar a disputar uma final.

Hoy unámonos todos para alentar a nuestra @SeleccionPeru desde cada rincón del país y saquemos juntos este partido adelante. ¡La fuerza del lobo está en la manada! 🇵🇪👊⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/57DubdSTec — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 3, 2019

Em entrevista coletiva, o técnico Ricardo Gareca apontou uma evolução dos peruanos na competição e vê os seus comandados prontos para encarar esta semifinal.

“Nós estamos em condições de enfrentar esse tipo de partidas. Me sinto muito identificado com a equipe. Temos que jogar sempre uma partida melhor do que a outra, mas nos sentimos muito identificados com eles”, avaliou.

Arbitragem

Árbitro principal: Wilmar Roldan. Assistentes: Alexander Guzman e Wilmar Navarro. O VAR será Andres Rojas. Todos são da Colômbia.