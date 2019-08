Deadline Day: janela de transferências do futebol inglês ainda pode ter surpresas

A janela de transferência na Inglaterra fecha nesta quinta-feira (08) às 12h no horário de Brasília. As equipes buscam os últimos reforços antes do início da Premier League, que já começa no final de semana.

O último dia promete algumas contratações importantes no mercado inglês. Veja algumas transferências que devem acontecer nesta quinta-feira de Deadline Day:

Arsenal

O Arsenal é uma das equipes que buscam mais jogadores. O clube de Londres deve acertar as contratações do zagueiro brasileiro David Luiz do Chelsea por £8 milhões, segundo a Sky Sports.

Outro nome é o lateral-esquerdo Kieran Tierney do Celtic da Escócia. Os Gunners devem fechar a transferência por £25 milhões e de acordo com a Sky Sports, o jogador deve passar por exames médicos e ser oficializado.

Tottenham

O vice da Champions League deve gastar bem no último dia. O Tottenham deve fechar a contratação do argentino Lo Celso, que atualmente defende o Real Bétis da Espanha por £55 milhões. O jogador disputou a Copa América no Brasil. Segundo os jornais da Inglaterra, o meia deve realizar os exames médicos nesta quinta.

Outro jogador na lista do time de Mauricio Pochettino é Ryan Sessegnon, lateral-esquerdo inglês do Fulham. O valor da negociação deve girar na casa dos £25 milhões, mais £5 milhões em bônus, segundo o jornalista inglês David Ornstein, da BBC.

Manchester United

Os Diabos Vermelhos não devem gastar muito no último dia. O Manchester United deve tentar a contratação do croata Mario Mandžukić de 33 anos, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Para garantir a contratação do atacante da Juventus, o time comandado por Ole Gunnar Solskjaer deve desembolsar entre £15 e £20 milhões.

Por outro lado, o atacante belga Romelu Lukaku, deve ser oficializado pela Inter de Milão por £60 milhões, mais £12 milhões em bônus.

Leicester

O time comandado por Brendan Rodgers deve fechar a contratação do meia belga Dennis Praet por £18,4 milhões, que atualmente está na Sampdoria, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

Everton

Os Toffees tiveram uma proposta de £70 milhões mais James McCarthy (em definitivo) e Cenk Tosun (por empréstimo) rejeitada pelo Crystal Palace pelo atacante Wilfied Zaha. O jogador fez um pedido de transferência nesta quarta-feira e o Everton pode voltar a negociar com o clube londrino.

West Ham

Nesta quinta-feira o West Ham deve concretizar a contratação do atacante Albian Ajeti de 22 anos. Os Hammers vai pagar £8 milhões ao FC Basel, da Suíça.

Chelsea, Manchester City e Liverpool não devem fazer contratações no último dia. O time comandado por Frank Lampard está proibido de contratar jogadores e os times de Pep Guardiola e Jürgen Klopp não devem gastar.