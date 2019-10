No confronto direto entre Borussias, Dortmund vence e encosta no líder M'gladbach

O Borussia Dortmund venceu o atual líder da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach, neste sábado (19) pela 8ª rodada por 1 a 0, no Signal Iduna Park. Com gol de Marco Reus, os aurinegros garantiram três pontos importantes para a disputa do título desta temporada. A partida também foi marcada pela atuação do VAR ao anular o gol de Thorgan Hazard.

Primeiro tempo agitado

O jogo começou pilhado, com as duas equipes atacando e buscando o primeiro gol. O Mönchengladbach teve a chance de marcar com Tony Jantschke e Stefan Lainer. Do lado dos anfitriões, Reus, Hazard e Brandt aceleravam o lado ofensivo e buscavam a vitória, mas o goleiro Yann Sommer mostrou-se atento.

O atacante Embolo teve duas boas oportunidades para marcar, mas acabou esbarrando na experiência do goleiro Bürki, além da falta de técnica nas finalizações. Hummels teve uma boa chance aos 32 minutos com forte chute, mas acabou parado pela defesa de Sommer. Thorgan Hazard inflou as redes com o primeiro gol ao final da etapa, porém, com ajuda do VAR, o árbitro assinalou impedimento no lance.

Vitória amarela em casa

Os visitantes voltaram para o segundo tempo mais atentos e perigosos, colocando pressão na defesa aurinegra. Do outro lado, Brandt chegou duas vezes levando perigo até Sommer; em uma tentativa, a bola foi por cima do gol e na outra esbarrou na rede lateral, embora estivesse impedido no lance.

O gol da vitória dos anfitriões saiu aos 13 minutos. O capitão Reus recebeu de Hazard e driblou o goleiro dos rivais e mandou para dentro das redes.

O goleiro Bürki teve de ser substituído por Hitz na metade da etapa por lesão. Enquanto isso, Patrick Herrmann, Marcus Thuram e Florian Neuhaus ofereciam perigo para a zaga dos aurinegros. Um segundo gol dos donos da casa por Brandt foi anulado por impedimento após jogada com Reus.

O final foi difícil para o Dortmund, que teve que se segurar para não tomar o empate, problema comum para a equipe nos últimos jogos. Com belo trabalho de Hitz em defesas extraordinárias, o clube amarelo segurou o resultado e garantiu os três pontos.

O Borussia Dortmund ocupa o quarto lugar da tabela, com 15 pontos, apenas um de diferença para o atual líder, o Mönchengladbach, contando 16, podendo perder a liderança para o Schalke, se vencer o Hoffenheim amanhã (20).

Pela 9ª rodada da Bundesliga, o Dortmund enfrenta o Schalke 04 na Veltins Arena, no sábado (26), às 10h30. Já o Mönchengladbach recebe o Frankfurt no domingo (27), às 14h.