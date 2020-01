Juventus abre 4 pontos de vantagem na liderança e distancia da Inter de Milão

Dando início ao segundo turno do Campeonato Italiano, a 20ª rodada marcou a consolidação da Juventus na liderança da competição, com 51 pontos, após a vitória diante do Parma. A equipe agora está com 4 pontos na frente da Inter, que apenas empatou com o Lecce. O Napoli também decepcionou e perdeu em casa para a Fiorentina. Destaque para o Milan que venceu a segunda consecutiva, a Roma, que voltou a conquistar 3 pontos após a sequência de derrotas em casa, e a Lazio, que venceu todas as partidas desde a 8ª rodada.

Juventus 2 x 1 Parma

Mais uma vez o homem da partida foi Cristiano Ronaldo. O craque fez os dois gols do time da casa e garantiu os 3 pontos para ampliar a vantagem da Juve na liderança. O português chegou à marca de 6 gols em 3 jogos e conta agora com 16 gols em todo campeonato, marca incrível. A derrota desanima a equipe do Parma que tenta engrenar na tabela, mas sofre contra os times de cima

Lecce 1 x 1 Inter de Milão

O vice-líder da competição encarou o décimo sétimo colocado da tabela e ficou apenas no empate, decepcionando a torcida, que ainda viu a Juventus disparar rumo ao topo. O gol milanês foi marcado por Bastoni na segunda etapa, mas o empate do Lecce veio na sequência com Mancosu. Apesar do domínio na partida, a Inter não conseguiu converter chances em gols e ainda sofreu com contra-ataques, deixando a vitória escapar.

Lazio 5 x 1 Sampdoria

Na terceira colocação, a Lazio já mantém a sequência de vitórias desde a oitava rodada e pode ultrapassar a Inter, pois tem um jogo atrasado contra o Verona, válido pela 17ª rodada. A equipe iniciou a partida pressionando e abriu um de 3x0 ainda na primeira etapa, dando tranquilidade para a sequência da partida. No segundo tempo, fez mais dois gols, viu Chabot ser expulso e Linetty fazer o gol de honra dos visitantes. Destaque para o hat-trick de Ciro Immobile, o artilheiro do campeonato com 23 gols, que anotou dois de pênalti e um golaço, driblando o goleiro após receber lançamento.

Demais resultados da rodada: