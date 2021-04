No duelo de azarões, Holsten Kiel vence Rot-Weiss Essen e avança às semifinais da DFB-Pokal

Surpresa! Está é a palavra que melhor define o confronto entre Holsten Kiel e Rot-Weiss Essen disputado nesta quarta-feira (3), pelas quartas de final da DFB-Pokal. O Rot-Weiss Essen ficou pelo caminho ao ser batido por 3 a 0 pelo Holsten Kiel. Os gols foram marcados por Alexander Mühling, Jani Serra e Joshua Mees.

A alcunha de azarões dos dois times que se enfrentaram foi construída ao decorrer da competição.

O Holsten Kiel enfrentou o favoritíssimo Bayern de Munique, na segunda rodada da competição, e surpreendeu a todos ao empatar por 2 a 2 no tempo regulamentar e vencer a partida nas penalidades. Nas oitavas, os Die Störche voltaram a disputar a vaga na disputa de pênaltis, desta vez, contra o Darmstadt, também da segunda divisão.

Do outro lado, o Rot Weiss Essen, time da divisão regional da Alemanha, começou a dar sinais de que poderia incomodar os demais adversários ao derrotar, ainda na primeira fase, o Arminia Bielefeld, da primeira divisão. Na segunda fase, mais uma vez, os vermelhos-brancos surpreenderam e deixaram o Fortuna Dusseldörf, da segunda divisão, pelo caminho. No entato, o adversário das oitavas de final não seria nada fácil, o Bayer Leverkusen, time de topo da elite do futebol alemão, defrontaria o Essen. Porém, em uma noite heróica o time da quarta divisão ousou sonhar e eliminou os leões na prorrogação vencendo por 2 a 1.

Trilhados os caminhos, o sorteio quis que os azarões se encontrassem e disputassem a vaga para as semifinais da competição.

Primeiro tempo: Holsten Kiel lidera com gols-relâmpago

O equilíbrio entre ataques e defesas de ambas as equipes perdurou por mais de vinte minutos da etapa inicial. Se defendendo bem e ameaçando o adversário, o Rot Weiss Essen finalizou duas vezes a gol. O Holsten kiel também devolveu a quantidade de finalizações do adversário, porém, as do time visitante foram mais certeiras.

Com a partida equilibrada, um pênalti, aos 26', veio para aliviar o torcedor do Kiel. Alexander Mühling ficou responsável por converter a cobrança e colocar o Holsten na frente do placar. Logo na sequência, aos 28', Janni Serra marcou e fez com que o time visitante precisasse, apenas, administrar o placar.

Segundo tempo: Pressão do Essen, mas sem sucesso

Por terem saído atrás do placar, os donos da casa foram obrigados a partir para cima do Holsten Kiel, sem poder se dar o luxo de cometer qualquer erro. Os visitantes tiveram maior posse de bola (51%) mas, o Essen finalizou quatro vezes na meta dos Die Störche, porém, sem sucesso.

A pressão total dos donos da casa caiu por terra quando, aos 90', Joshua Mees fechou a conta e encerrou o sonho do clube da Regionalliga West.

Sorteio da próxima fase

As semifinais também serão sorteadas, por enquanto, apenas o Borussia Dortmund e o Holsten Kiel estão garantidos nesta fase eliminatória.

Ainda podem se juntar ao seleto grupo de semifinalistas, os vencedores de RB Leipzig x Wolfsburg e de Werder Bremen x SSV Jahn Regensburg.