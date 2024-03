Após derrotar o Werder Bremen por 1 a 0 no último sábado pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund agora joga todas as suas fichas na Champions League diante do PSV Eindhoven nesta quarta-feira (13), pelo duelo de volta das oitavas de final, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park.

Para se classificar às quartas de final do torneio da UEFA, os aurinegros precisam apenas de uma vitória simples, após ficar no empate no jogo de ida por 1 a 1, no Philips Stadion, na Holanda.

Por outro lado, em caso de nova igualdade pelo mesmo placar, a decisão será definida na prorrogação ou na disputa de pênaltis, se o resultado persistir até o apito final, sem nenhum vencedor.

Dessa forma, o Borussia Dortmund aposta muito no fator casa para avançar à próxima fase da Champions League e também contando com o grande apoio de seus torcedores no Signal Iduna Park.

Diante do PSV, o time comandado pelo técnico Edin Terzic ainda não foi derrotado dentro de seu estádio pela principal competição de clubes do continente europeu e busca o bicampeonato, que não vem desde a temporada 1996/97, quando derrotou a Juventus na decisão.

Atuando como mandante na Champions League, o Borussia Dortmund conquistou uma vitória sobre o Newcastle e apenas dois empates contra Paris Saint-Germain e Milan, todas elas pela fase de grupos.

Pelo torneio da UEFA, o clube aurinegro acabou ficando com a liderança do Grupo B nos 11 pontos somados e oito a mais que os franceses, que terminaram a chave na segunda colocação.

Em contrapartida, o Borussia Dortmund só teve apenas uma derrota na Champions League, que foi na estreia quando tomou de 2 a 0 do Paris Saint-Germain, no Parc des Princes.

Além disso, o clube alemão vem embalado na temporada, com duas vitórias consecutivas nos últimos jogos da Bundesliga e segue como o grande favorito neste duelo contra a equipe holandesa.

Borussia Dortmund segue sem poder contar com Schlotterbeck e Haller contra o PSV Eindhoven nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Edin Terzic terá que lidar com os desfalques do zagueiro Nico Schlotterbeck e do centroavante Sébastien Haller, que seguem se recuperando de suas respectivas lesões no departamento médico e ficam fora de combate.

Por outro lado, o Borussia Dortmund aposta muito na força de seu ataque formada por Donyell Malen e Niclas Füllkrug, que são os artilheiros máximos do clube aurinegro nesta atual temporada com 25 gols marcados cada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.