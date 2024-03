Desfrutar de uma semana livre pode ser uma abordagem positiva para representar a preparação do Manchester United para as quartas de final da FA Cup neste domingo (17), Old Trafford, contra o Liverpool, que entrou em campo no meio de semana, pela Europa League.

Enquanto a equipe de Erik ten Hag esperou algum tempo após a vitória por 2 a 0 na Premier League sobre o Everton no último sábado (9) e começou a se preparar para a eliminatória da copa neste fim de semana, a equipe de Jürgen Klopp teve uma exibição particularmente impressionante no segundo tempo em um jogo muito competitivo. Empate com o Manchester City e depois goleou o Sparta Praga por 6 a 1 na UEL .

Ambos tiveram atuações fortes à sua maneira e podem ter levado o United, apesar de sua boa forma, a começar a tremer. O Liverpool é um time em forma implacável e implacável, com Old Trafford sendo o próximo em sua lista de alvos.

A diferença de 17 pontos na tabela sublinha o abismo atual entre os times. Talvez a maior preocupação do treinador do United seja a propensão da equipe em permitir oportunidades de finalizações aos adversários. É um ponto fraco que o Liverpool não tenha vergonha de tirar vantagem.

O United permitiu ao seu adversário 467 chutes a gol durante esta temporada da liga, e apenas o Sheffield United, último colocado, permitiu mais, com 501. Mesmo na vitória do último sábado sobre o Everton, o United foi derrotado por 23-15. Na semana anterior, eles sofreram 27 para o City. A média ao longo da temporada é de 16,7 por partida.

Mesmo que Ten Hag destaque que uma grande proporção destes são remates de baixa qualidade, sugerindo que a maioria foi bloqueada na origem ou fácil de lidar, então isso pode dever-se mais à qualidade da execução do que à defesa do United, que parece ter um falha de design.

O United não teve controle em muitos jogos nesta temporada, com seu meio-campo sendo frequentemente contornado à vontade. A equipe de Ten Hag pode parecer esticada nas partidas e isso só aumenta a pressão sobre sua defesa, que teve tantas variações nesta temporada que é fácil perder a conta.

O goleiro Andre Onana tem sido um dos poucos que esteve mais ou menos sempre presente, e os sinais são de que o sobrecarregado camaronês está começando a se recuperar em seu novo clube. Ele enfrentou 20 ou mais chutes em um jogo em 10 ocasiões nesta temporada e tem demonstrado sua habilidade de parar chutes de forma mais consistente ultimamente.

Foi em Anfield, no início da temporada, quando o United – de alguma forma – conseguiu escapar com um empate sem gols, que Onana foi testado com mais frequência, já que o Liverpool fez 34 chutes. Caso tenham oportunidades semelhantes desta vez, é provável que aproveitem pelo menos uma delas.

United é o adversário favorito de Salah

Vale lembrar que a equipe de Klopp marcou 21 gols no United nos cinco jogos anteriores ao empate e chega com uma infinidade de artilheiros com disposição para balançar as redes.

Nenhum deles causará mais medo no United - e representará problemas para Onana - do que Mohamed Salah. O egípcio se tornou o primeiro jogador do Liverpool a marcar 20 gols em sete temporadas consecutivas.

Klopp elogiou a consistência de Salah e o United tem sido um favorito dele. Ele marcou 12 gols e quatro assistências em 13 jogos anteriores pelo United e não há adversário contra quem ele tenha marcado com mais frequência.