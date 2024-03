Na disputa por pênaltis, o Arsenal levou a melhor sobre o Porto por 4 a 2, após vencer o adversário por 1 a 0 no tempo normal e se classificou para as quartas de final da Champions League, no Emirates Stadium, em Londres.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante belga Trossard ainda no final da primeira etapa, após ótima tabela com Odegaard.

Durante o tempo normal, os Gunners devolveram o placar no jogo de ida das oitavas de final do torneio da UEFA, no Estádio do Dragão, em Portugal.

Enquanto na prorrogação, com muito desgaste físico envolvido, os dois times não conseguiram balançaram as redes, o que levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, Odegaard, Havertz, Saka e Rice converteram todos a favor do Arsenal e ainda viram o goleiro Raya brilhar nas cobranças, ao defender os chutes dos brasileiros Wendell e Galleno.

Dessa forma, os Gunners também voltaram às quartas de final da Champions League, após 14 anos longe, onde venceu justamente o Porto na última vez em que passou das oitavas, na temporada 2009/10.

Com o resultado, o Arsenal se junta a Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain como as seis equipes já garantidas para a próxima fase da principal competição de clubes da UEFA.

Ainda nesta semana, os últimos dois classificados para as quartas de final sairão dos confrontos entre Borussia Dortmund x PSV e Atlético de Madrid x Internazionale, que vão se enfrentar nesta quarta-feira (13), no mesmo horário, às 17h (horário de Brasília).

No entanto, o rival do Arsenal na próxima fase da Champions League ainda não foi definido. O sorteio dos confrontos está marcado para a próxima sexta-feira (15).

Arsenal terá pela frente o Manchester City, em confronto direto pela liderança da Premier League

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Arsenal retorna a campo, apenas no dia 31 de março, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar o Manchester City, em confronto direto pela ponta da Premier League, às 12h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners se mantém na liderança com 64 pontos, mesma pontuação do Liverpool, onde supera o adversário graças a um melhor saldo de gols.