Meia Bertolacci retorna ao Genoa após passagem apagada no Milan

Com apenas dois gols e duas assistências, Bertolacci não conseguiu render no Milan (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O Genoa anunciou neste neste sábado (15) a contratação, por empréstimo de um ano, do meio-campista Andrea Bertolacci, que estava no Milan. O jogador retorna aos grifoni após duas temporadas aquém do esperado no clube de Milão.

Cria das categorias de base da Roma, Bertolacci era considerado uma promessa do futebol italiano, fato que fez o Milan contratá-lo em 2015 por € 20 milhões. Porém, o jogador não conseguiu se destacar no Diavolo por conta de lesões e atuações ruins, onde veio a ser muito contestado entre os torcedores pelo alto valor que os rossoneri o contrataram.

No Milan, Bertolacci atuou em 48 jogos, marcando apenas dois gols e distribuindo duas assistência. Ele conquistou um título em Milão: a Supercopa Italiana, em dezembro de 2016. Na primeira passagem pelo Genoa, por onde ficou três temporadas, o meio-campista entrou em campo 90 vezes, anotou 12 gols e deu 14 assistências.

Outro jogador que está de saída do Milan para o Genoa é o atacante Gianluca Lapadula. O centroavante italiano realizou exames médicos, em Gênova, na manhã deste sábado (15), e comentou sobre sua ida ao time rossoblù.

Lapadula dá adeus ao Milan (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

"Estou muito feliz", comemorou o jogador a repórteres, depois de chegar ao Istituto Il Baluardo, em Gênova. "Estou certamente satisfeito por estar aqui e espero atuar bem por essa equipe. Eu disse sim ao Genoa porque eles me queriam há um ano", completou.

Com a chegada do atacante André Silva, Lapadula perdeu espaço no Milan e será emprestado ao Genoa por um ano. O clube contratante vai pagar ‎€ 2 milhões à agremiação de Milão, com uma obrigação de compra de cerca de ‎€ 13 milhões ao final da temporada. Valores não oficiais.

O jogador que chegou ao Milan em 2016, na última temporada com Silvio Berlusconi à frente dos rossoneri, balançou as redes oito vezes em 29 partidas pelo Milan, além de ter sido campeão da Supercopa Italiana sobre a Juventus.

O Genoa faz um mercado modesto no momento. Além de Bertolacci e Lapadula, apenas outros dois jogadores chegam para reforçar o time. O zagueiro bósnio Zukanovic, que tem vínculo com Roma e esteve emprestado para a Atalanta na última temporada, assinou contrato de um ano de empréstimo com a agremiação. Outro atleta que chega é o defensor argentino Nicolás Spolli. Na temporada passada, defendeu a camisa do Chievo Verona.

Já o Milan segue a todo vapor. Com quase um time inteiro contratado, já são dez jogadores que chegam com para reforçar a equipe: Matteo Musacchio (zagueiro), Ricardo Rodriguez (lateral-esquerdo), Andrea Conti (lateral-direito), Fábio Borini (atacante), André Silva (atacante), Hakan Çalhanoglu (meia-atacante), Antonio Donnarumma (goleiro), Franck Késsie (meio-campista), Leonardo Bonucci (zagueiro) e Lucas Biglia (meio-campista).