Ross Barkley ainda não tem seu futuro definido, afirma Ronald Koeman

Foto: Tony McArdle - Everton FC / Getty Imagens

O treinador do Everton, Ronald Koeman, já deixou claro diversas vezes que se o atleta não renovar o seu contrato, provavelmente será envolvido em uma futura negociação. Porém, até agora nada foi feito. Barkley ainda não renovou o seu vínculo com os Toffess e também não foi vendido.

Uma lesão o impediu de viajar com a equipe para a Tanzânia, para um amistoso esta semana Perguntado sobre a situação do atleta, Koeman não quis falar muito sobre o assunto, mas admitiu que a situação ainda não está definida. "No momento, nada está claro. Ele não está em forma, e por isso não veio na viagem com a equipe, mas todos sabem da sua situação, ainda veremos o que acontecerá"

A incerteza em torno de Barkley não impediu o Everton de contratar grandes reforços para a próxima temporada na janela de transferências, foram cinco. A equipe trouxe os atacantes Wayne Rooney (Manchester United) e Sandro Ramirez (Málaga), o zagueiro Michael Keane (Burnley), o goleiro Jordan Pickford (Sunderland), e por fim o meio-campista Davy Klaassen (Ajax).

Entretanto, o clube perdeu o maior goleador de sua história e o último artilheiro da Premier League - junto com Harry Kane, do Tottenham- Romelu Lukaku, para o Manchester United, em uma negociação que envolveu £90 milhões.

Interesse em Gylfi Sigurdsson

Foto: Nigel Roddis / Getty Imagens

Apesar de não confirmar publicamente, o Everton possui interesse no jogador do Swansea City, pois é um jogador que agrada bastante o treinador holandês. O atleta foi especulado por um valor de £ 50 milhões, bem alto para os padrões da equipe inglesa.

O atleta, é, sem dúvidas, o melhor jogador de seu pais, a surpreendente Islândia. Sigurdsson desempenhou um papel fundamental na campanha do Swansea, na temporada passada. Envolvido na maioria dos ataques, marcou nas vitórias diante de Liverpool e Southampton, e num empate contra o Manchester United, no Old Trafford. Sem dúvidas, é o melhor jogador de sua equipe, tanto é que foi nomeado jogador da temporada por torcedores e companheiros de equipe.

Então, talvez não seja uma surpresa que o Everton esteja interessado em levar Sigurdsson aos toffes. O jogador ocupou o terceiro lugar no ranking de assistências da Premier League e foi o sétimo no total de chances criadas.