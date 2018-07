Botafogo está invicto em estreias de treinadores desde 2015

O Campeonato Brasileiro voltará após a pausa para a copa na próxima quarta-feira (18) e o Botafogo tem como primeiro desafio o atual campeão brasileiro. O Corinthians receberá o alvinegro carioca em sua arena, às 21h45 em partida que você acompanha aqui no site da VAVEL Brasil. Marcos Paquetá estreia e buscara manter a invencibilidade dos técnicos estreantes.

Desde 2015 nenhum técnico estreou no Glorioso com derrota. Alguns técnicos tiveram desafios mais simples, outros tiveram desafios mais difíceis. Porém todos os cinco comandantes alvinegros nos últimos 3 anos saíram de suas estreias sem ceder os três pontos para os rivais.

Em janeiro de 2015, mais precisamente no último dia daquele mês, o Botafogo fazia sua estréia no Campeonato Carioca contra o Boavista. Era um ano de reconstrução. O clube tinha uma Série B pela frente e René Simões comandaria o time pela primeira vez naquele ano em jogos oficiais. O Botafogo venceu o Verdão de Saquarema pelo placar mínimo com gol de Roger Carvalho.

René foi demitido naquele mesmo ano (2015) após a eliminação na Copa do Brasil contra o Figueirense em pleno Estádio Nilton Santos. Ricardo Gomes foi o escolhido para assumir o Bota. Sua estréia foi um empate em 0 a 0 contra a Luverdense pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo fez uma boa campanha e sacramentou o seu retorno para a elite contra a mesma Luverdense na 35ª rodada daquele mesmo campeonato.

Em 2016, Jair Ventura assume o Botafogo após Ricardo Gomes aceitar proposta para assumir o São Paulo. E contra esse mesmo São Paulo, Jair Ventura estreou com vitória em pleno Morumbi pela 20ª rodada daquele Campeonato Brasileiro.

Já em 2018, Felipe Conceição assume o comando após a ida de Jair para o Santos. Na primeira rodada da Taça Guanabara o alvinegro empatou em 2x2 contra a Portuguesa-Rj. Conceição durou apenas até fevereiro deste ano. Eliminações na Copa do Brasil e na própria Taça Guanabara tornaram sua permanência insustentável.

Alberto Valentim foi o último estreante. Na 1ª rodada da Taça Rio o Botafogo superou o Nova Iguaçu em Edson Passos por 2x1 e inciou ali a campanha para o título Carioca de 2018. Valentim deixou o clube para assumir o Pyramids Fc do Egito.

Será que Marcos Paquetá manterá o retrospecto positivos dos estreantes dos últimos três anos, ou repetirá Wagner Mancini que estreou com uma derrota por 3 a 0 contra o São Paulo no Morumbi? Fique ligado no site da VAVEL Brasil e acompanhe a cobertura do Botafogo visando a partida contra o Corinthians pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Estreias dos técnicos do Botafogo desde 2015:

René Simões- Botafogo 1x0 Boavista. (2015)

Ricardo Gomes- Botafogo 0x0 Luverdense. (2015)

Jair Ventura- São Paulo 0x1 Botafogo. (2016)

Felipe Conceição- Botafogo 2x2 Portuguesa/RJ. (2018)

Alberto Valentim- Nova Iguaçu 1x2 Botafogo. (2018)