Pela segunda fase da Copa do Brasil, Corinthians recebe Retrô-PE no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (26), o Corinthians encara o Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida vai acontecer em Saquarema, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, às 21h30. Ela anteriormente seria na Neo Química Arena, mas São Paulo está na fase roxa do plano de prevenção contra o Coronavírus.

Em busca do tetra!

O alvinegro paulista soma três Copas do Brasil em sua história (1995, 2002 e 2009) e busca mais uma conquista da competição.

Na estreia nesta edição o Corinthians venceu o Salgueiro, fora de casa, por 3 a 0, com gols de Jemerson, Ramiro e Mateus Vital.

Para a partida Mancini tem problemas para escalar o Timão. Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan, Mateus Vital e Ruan Oliveira estão lesionados e não poderão atuar. Araos foi convocado pelo Chile e também é desfalque.

Com esses desfalques Mancini deve colocar em campo: Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Silva, Cazares e Rodrigo Varanda; Jô.

Estreando na competição

Diferente do Corinthians, o Retrô faz sua estreia na competição este ano. O Retrô eliminou na primeira fase o Brusque, vencendo por 1 a 0, com gol de Kaue.

O Retrô inclusive é um clube recente na história do futebol brasileiro. Criado em 2016, o time iniciou sua profissionalização em 2019, disputando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Já em 2020 disputou a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, onde acabou em terce4iro no geral, o que o levou para a Série D e para a Copa do Brasil.

Para a partida Nilson Corrêa, técnico da equipe, não terá Stephano Leal, que foi liberado para acompanhar seu pai, o ex-lateral esquerdo da Seleção Brasileira, Branco, internado por Covid-19.

Com isso o provável time do Retrô é: Jean, Neilson, Del’Amore, Baumer e Guilherme; Lucas Gonçalves, Kauê, Gelson e Janderson; Mayco Félix e Erikys Júnior.

Arbitragem e transmissão

O juiz da partida será Felipe Fernandes, com auxílio dos bandeirinhas Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira.

Com transmissão para todo Brasil no canal de pay-per view Premiere e do canal de TV fechada Sportv, o jogo também terá tempo real aqui na VAVEL Brasil!