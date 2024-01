Para ir em busca de sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho, o Grêmio retorna a campo nesta quarta-feira (24) e dessa vez para enfrentar o São José, através da segunda rodada do Estadual, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na tabela de classificação do Gauchão, o Tricolor aparece na décima colocação sem nenhum ponto somado até agora.

Dessa forma, o Grêmio chega para o duelo contra o São José com a moral abalada, pois os comandados de Renato Portaluppi não tiveram uma boa estreia contra o Caxias fora da casa.

Diante do Grená, o Imortal chegou até abrir o placar no início do primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final e agora vai em busca de recuperação nesta quarta-feira na Arena do Grêmio.

Nesse momento, o Grêmio ostenta o título de hexacampeão gaúcho, sendo sua última conquista justamente contra o próprio Caxias na decisão pelo placar de 1 a 0, com gol de Luis Suárez, que atualmente defende o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Na última edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor terminou em segundo lugar e se classificou para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Grêmio terá os retornos de Geromel e Kannemann contra o São José pelo Campeonato Gaúcho

Para essa partida, o Grêmio deverá contar com os retornos dos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, que são as novidades na lista de relacionados do técnico Renato Portaluppi contra o São José pelo Campeonato Gaúcho.

Os defensores ficaram de fora do duelo de estreia diante do Caxias no último fim de semana, devido a problemas físicos e ambos tem grandes chances de serem titulares nesta quarta-feira.

Além deles, o Tricolor também pode contar com a estréia do atacante André Henrique, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira e ficará à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o Grêmio terá uma novidade no gol e trata-se do goleiro argentino Marchesín, que ficou no banco de reservas na derrota para o Caxias e chega com status de titular na meta tricolor nesta temporada.

Provável escalação do Grêmio contra o São José:

Caíque (Marchesín); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, JP Galvão e Soteldo.